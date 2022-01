La société de centres de données Digital Realty va acquérir une participation majoritaire dans la société africaine Teraco.

L'opérateur de centres de données Digital Realty Trust a annoncé lundi qu'il allait acquérir une participation majoritaire dans la société Teraco, basée en Afrique, la valorisant à environ 3,5 milliards de dollars, dans le but de s'étendre à l'international alors que la pandémie alimente la demande.

Les fermetures et le travail à distance ont accéléré le passage aux écosystèmes en ligne et à l'informatique en nuage, ce qui a fait augmenter la demande de centres de données, qui sont des espaces physiques abritant des ordinateurs qui stockent et traitent les données.

Cette situation a fait des opérateurs de centres de données un espace clé pour les investissements de capital-investissement depuis la pandémie, CyrusOne et QTS Realty Trust ayant également signé des accords de plusieurs milliards de dollars en 2021 pour tirer parti de l'essor, ce qui a entraîné une consolidation du secteur.

Digital Realty, qui possède plus de 280 centres de données à travers le monde, a déclaré qu'il achèterait la participation de 55 % dans le fournisseur de services de centres de données basé en Afrique à un consortium d'investisseurs comprenant Berkshire Partners et Permira. L'opération devrait avoir un effet dilutif d'environ 1 % sur les fonds d'exploitation de base (FFO) par action de Digital Realty en 2022 et s'y ajouter après 2023.

Le patron de Digital Realty, William Stein, a déclaré que l'opération renforcerait l'échelle régionale grâce à un "portefeuille dense en réseaux dans les métros les plus importants d'un point de vue stratégique en Afrique du Sud".