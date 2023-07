CytoDyn Inc. est une société de biotechnologie au stade clinique qui se concentre sur le développement de traitements pour de multiples indications thérapeutiques en utilisant le leronlimab, un nouvel anticorps monoclonal humanisé ciblant le récepteur CCR5. Son récepteur CCR5 est une protéine située à la surface de diverses cellules, notamment les globules blancs et les cellules cancéreuses. Ses développements cliniques incluent le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les tumeurs solides en oncologie. Dans le domaine du VIH, elle se concentre sur la population VIH multirésistante aux médicaments, la création d'une formulation à action prolongée du leronlimab et la guérison du VIH à l'aide de vecteurs adénoviraux. Son produit NASH se concentre sur la population générale des personnes atteintes de NASH, et sur la sous-population des patients atteints de NASH et de VIH. Son produit oncologique se concentre sur la thérapie combinée pour les tumeurs solides afin d'explorer le potentiel du leronlimab dans le microenvironnement tumoral et le bénéfice potentiel pour la diminution de l'angiogenèse, la repolarisation potentielle des macrophages, la diminution des métastases.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale