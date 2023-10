Cytokinetics Inc. est une société biopharmaceutique en phase finale de développement. La société se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation d'activateurs et d'inhibiteurs musculaires en tant que traitements potentiels de maladies débilitantes. Elle développe des médicaments candidats à base de petites molécules spécifiquement conçues pour avoir un impact sur la fonction et la contractilité musculaires. Les médicaments candidats de la société en phase clinique sont les suivants : omecamtiv mecarbil, un activateur de myosine cardiaque pour le traitement de l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite (HFrEF) ; CK-136, un activateur de troponine cardiaque pour le traitement de l'insuffisance cardiaque et d'autres maladies ; reldesemtiv , un activateur rapide de la troponine du muscle squelettique (FSTA) pour le traitement des personnes atteintes de maladies débilitantes et d'affections associées à une faiblesse musculaire ; aficamten, un inhibiteur de la myosine cardiaque conçu pour réduire l'hypercontractilité associée à la cardiomyopathie hypertrophique (HCM) ; et CK-136, un nouvel activateur de la troponine cardiaque à petite molécule.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale