CytoMed Therapeutics Limited est une société biopharmaceutique préclinique. La société se concentre sur l'exploitation de ses technologies propriétaires sous licence afin de créer des immunothérapies cellulaires pour le traitement des cancers humains. Le développement de ses technologies a été inspiré par le succès clinique des CAR-T existants dans le traitement des hémopathies malignes, ainsi que par les limites cliniques et les défis commerciaux de l'extrapolation du principe CAR-T dans le traitement des tumeurs solides. Elle développe trois produits candidats : CTM-N2D, iPSC-gdNKT et CTM-GDT. CTM-N2D est son principal produit candidat et consiste en une expansion de cellules T gamma delta greffées avec un CAR ciblant NKG2DL pour améliorer la cytotoxicité anticancéreuse. Son deuxième produit candidat, iPSC-gdNKT, utilise iPSC comme matériau de départ pour générer gdNKT, qui est un hybride synthétique d'une cellule T gamma delta et d'une cellule NK. Son troisième produit candidat, CTM-GDT, consiste en une expansion de cellules T gamma delta allogéniques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale