CytomX Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique spécialisée dans l'oncologie, en phase clinique, qui se concentre sur le développement de nouveaux produits biologiques activés sous conditions, conçus pour être localisés dans le microenvironnement tumoral. Elle développe des produits thérapeutiques potentiels à base d'anticorps, premiers de leur catégorie ou meilleurs de leur catégorie, créés à l'aide de sa plateforme technologique PROBODY. Son pipeline comprend des candidats thérapeutiques pour de multiples modalités de traitement, y compris des conjugués anticorps-médicaments (ADC), des activateurs de cellules T et des modulateurs immunitaires tels que des cytokines. Son portefeuille de produits au stade clinique comprend le CX-904, le CX-2051 et le CX-801. Le CX-904 est un anticorps activateur de cellules T conditionnellement activé qui cible le récepteur du facteur de croissance épidermique sur les cellules tumorales et le récepteur CD3 sur les cellules T. Il fait l'objet d'un partenariat avec Amgen dans le cadre d'une alliance mondiale de codéveloppement. CX-2051 est un ADC conditionnellement activé dirigé contre la molécule d'adhésion des cellules épithéliales (EpCAM) avec une applicabilité potentielle dans de multiples cancers épithéliaux exprimant EpCAM.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale