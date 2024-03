CytomX Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique spécialisée dans l'oncologie en phase clinique. La société développe une classe de produits thérapeutiques expérimentaux activés sous conditions, basés sur sa plateforme technologique Probody, pour le traitement du cancer. Sa plateforme technologique Probody est conçue pour permettre l'activation conditionnelle de médicaments à base d'anticorps dans le microenvironnement tumoral tout en minimisant l'activité du médicament dans les tissus sains et dans la circulation. Son pipeline comprend des candidats thérapeutiques pour de multiples modalités de traitement, notamment des conjugués anticorps-médicaments, des anticorps bispécifiques engageant les cellules T (TCB) et des modulateurs immunitaires tels que des cytokines et des inhibiteurs de points de contrôle (CPI). Son pipeline clinique comprend également des candidats immunothérapeutiques contre le cancer. Ses produits candidats comprennent CX-2029, CX-904, CX-2051, CX-801 et BMS-986288. Son CX-2029 est un Probody ADC ciblant CD71 pour le traitement des patients atteints de carcinome squameux du poumon non à petites cellules (sqNSCLC) et de cancers de l'œsophage.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale