Cytta Corp. (Cytta) est engagée dans le développement et la commercialisation de produits logiciels et matériels basés sur la compression vidéo. Cytta développe, commercialise et distribue des produits et services de streaming vidéo qui améliorent la façon dont la vidéo est diffusée, consommée, transférée et stockée dans les environnements d'entreprise. L'activité principale de Cytta est le développement de produits et de services de streaming vidéo qui utilisent son codec/algorithme de compression SUPR (Superior Utilization of Processing Resources), son système de commandement des incidents (ICS) IGAN (Incident Global Area Network) et son expérience industrielle connexe. Le système IGAN ICS est conçu pour délivrer des communications composées de plusieurs flux de voix et de vidéo délivrés avec une faible latence et visualisables par plusieurs parties sur un système de communication unifié et sécurisé. Elle propose également une combinaison de services techniques et de conseil, de produits logiciels, de produits matériels utilisant ses logiciels et d'intégration de systèmes.

Secteur Communications et réseautage