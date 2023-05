D'Amico exerce son option d'achat du MT High Trader, d'une valeur de 22 millions USD

(Alliance News) - d'Amico International Shipping SA a annoncé mercredi que sa filiale opérationnelle d'Amico Tankers DAC a exercé son option d'achat dans le cadre de l'accord d'affrètement coque nue relatif au MT High Trader, un MR de 49 990 tonnes de port en lourd construit en octobre 2015 par Hyundai-Mipo, Corée du Sud, sur son chantier naval de Vinashin au Vietnam, pour un montant d'environ 21,6 millions de dollars.

Il est prévu que d'Amico Tankers acquiert la pleine propriété du navire autour du 20 juillet, et le prix d'achat final peut varier légèrement en fonction de la date exacte de la livraison effective du navire.

À ce jour, la flotte de DIS comprend 36 pétroliers à double coque, avec un âge moyen d'environ 7,9 ans pour les navires détenus et affrétés en coque nue.

Paolo d'Amico, président-directeur général de d'Amico International Shipping, a déclaré : "J'ai le plaisir d'annoncer l'exercice d'une nouvelle option d'achat sur les navires affrétés coque nue de DIS. Cette fois, DIS va acquérir la pleine propriété du MT High Trader, un MR moderne et Eco, construit fin 2015 par un chantier naval renommé et que nous avions vendu et loué en 2018. En outre, cette transaction, comme les autres transactions similaires réalisées récemment, permet à DIS de réduire considérablement son effet de levier et son seuil de rentabilité. Comme pour les autres navires affrétés coque nue que nous avons récemment acquis, nous laisserons, au moins pour le moment, ce navire sans dette."

L'action d'Amico International Shipping est en baisse de 0,9 %, à 0,38 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.