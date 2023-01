D'amico, exercice de l'option d'achat sur MT High Freedom

(Alliance News) - d'Amico International Shipping SA a annoncé jeudi que sa filiale d'exploitation d'Amico Tankers DAC (Irlande) a exercé son option d'achat dans le cadre de l'accord d'affrètement coque nue relatif au MT High Freedom, un " MR " de 49 999 tonnes de port en lourd construit en janvier 2014 à Hyundai-Mipo, en Corée du Sud, pour 20,1 millions USD.

Il est prévu que d'Amico Tankers acquière la pleine propriété du navire en avril 2023.

À ce jour, la flotte de DIS comprend 36 pétroliers à double coque - MR, Handysize et LR1, dont 20 navires en propriété, huit affrétés et huit affrétés coque nue - avec un âge moyen relatif aux navires en propriété et affrétés coque nue d'environ 7,6 ans.

d'Amico se négocie en hausse de 3,3 % à 0,38 EUR par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.