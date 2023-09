D B Realty Limited est une société de développement et de construction immobilière basée en Inde. La société se consacre principalement à la construction et au développement immobilier, ainsi qu'à d'autres activités connexes. Elle se concentre sur les projets résidentiels, commerciaux, de vente au détail et autres, tels que les logements de masse et le réaménagement de grappes. Les projets résidentiels de la société comprennent Pandora Projects Pvt. Ltd, Ocean Towers, One Mahalaxmi, Rustomjee Crown, Ten BKC, DB SkyPark, DB Ozone, DB Woods et Orchid Surburbia. Son portefeuille comprend plus de 100 millions de mètres carrés de biens immobiliers de premier ordre. DB Ozone est situé à Dahisar et comprend environ 25 immeubles résidentiels. Rustomjee Crown est situé dans le quartier de Prabhadevi, au sud de Mumbai. Les filiales de la société comprennent Conwood DB Joint Venture, DB Contractors & Builders Private Limited, DB Man Realty Limited, DB View Infracon Private Limited, ECC DB Joint Venture et Esteem Properties Private Limited.

Secteur Développement et opérations immobilières