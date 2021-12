D BOX Technologies : 6 films D-BOX des Fêtes à regarder à la maison

Lorsqu'un bébé nommé Buddy se glisse dans le sac du père Noël une année après un passage dans un orphelinat, il est ramené sans le savoir au pôle Nord où il est élevé par les lutins du père Noël. Une fois adulte, Buddy traverse une crise existentielle lorsque Papa lutin lui apprend qu'il n'est pas vraiment un lutin et que son père humain est sur la liste des vilains!

Voulant à la fois rencontrer et racheter son père, Buddy se rend à New York pour faire l'expérience d'être un humain pour la première fois et pour se rapprocher de son père Walter, de son demi-frère Michael et de sa belle-mère Emily. Cependant, se retrouver dans la Grosse Pomme en tant que lutin humain s'avère bien plus difficile que Buddy ne le pensait au départ!

Mettant en vedette Will Ferrell, Zoey Deschanelet James Caan, Le lutin a été réalisé par le célèbre Jon Favreau. Le film a rapporté plus de 270 millions de dollars dans le monde entier et est encore considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs films de Noël de tous les temps.

Partez pour une aventure transcontinentale avec Buddy et vivez chaque moment de son voyage en regardant Le lutin avec le retour haptique haute fidélité de D-BOX!

Réalisé par Ron Howard et inspiré du livre éponyme du Dr Seuss publié en 1957, ce film du temps des Fêtes qui a valu un Oscar à Jim Carrey ne manquera pas de vous rappeler le véritable esprit de Noël!

Des années après que le Grincheux - une créature verte qui déteste Noël - s'est enfui au mont Crumpit pour échapper aux Chous qui l'intimidaient, il est attiré de nouveau dans la ville qu'il méprise par la petite Cindy Lou Chou. Ayant croisé le Grincheux au bureau de poste, Cindy Lou a voulu lui faire connaître la joie des Fêtes et l'a nommé maître ès Fêtes de la ville!

Cependant, lorsque son retour se solde par une humiliation, il prépare sa vengeance et met au point un plan cocasse pour voler le Noël des Chous de Chouville.

Ce conte classique a rapporté plus de 345 millions de dollars lors de sa sortie mondiale il y a plus de 20 ans, et il a détenu le record d'entrées aux guichets à la première fin de semaine pour un film sur le thème de Noël pendant plus de 18 ans, avant d'être dépassé par la sortie de la version 2018 du Grincheux.

Considéré par le Livre Guinness des records comme le premier film réalisé entièrement en numérique, Boréal Express suit un jeune garçon qui commence à douter de l'existence du père Noël et qui part à la découverte de lui-même à bord du Boréal Express, un train à vapeur qui passe le chercher la veille de Noël.

Dans le train, il rencontre deux autres jeunes enfants et ensemble, ils se rendent au pôle Nord et se lancent dans une aventure magique qui les aidera à découvrir ce que cela signifie de vraiment y croire.

Mettant en vedette Tom Hanks, Nona Gaye et Peter Scolari, Boréal Express a rapporté plus de 314 millions de dollars dans le monde entier et a inspiré de nombreux vrais voyages en train Boréal Express pour les enfants du monde entier.

Également filmé en capture de mouvement par le même réalisateur que le Boréal Express, Un conte de Noël est une version animée du roman classique de Charles Dickens du même titre.

Lorsque, la veille de Noël, Ebenezer Scrooge reçoit la visite inattendue du fantôme de son associé décédé, qui l'avertit de changer ses habitudes ou de subir un terrible sort, la vie d'Ebenezer change à jamais. Grâce aux visites des fantômes des Noëls passés, présents et à venir, le Scrooge doit reconnaître ses fautes ou subir le même sort que son collègue.

Mettant en vedette Jim Carrey dans les rôles d'Ebenezer Scrooge, du fantôme des Noëls passés, des Noëls présents et des Noëls à venir, et Gary Oldman dans les rôles de Bob Cratchit et Jacob Marley, ce film de 2009 vous fera voyager dans le temps pour comprendre pourquoi l'esprit de Noël est important toute l'année.

Basé sur la série de livres Les gardiens de l'enfance, Le réveil des gardiens raconte l'histoire de Jack Frost qui s'allie aux gardiens déjà existants - le père Noël, la fée des dents, le marchand de sable et le lapin de Pâques - afin d'éliminer le méchant Noirceur.

Chargés de protéger les enfants du monde et de leur apporter de la joie, les gardiens obtiennent leurs pouvoirs magiques grâce aux enfants du monde qui croient en eux. Lorsque Noirceur commence à semer la peur dans les rêves nocturnes des enfants du monde entier, les gardiens doivent travailler ensemble pour assurer la sécurité et le bonheur des enfants, avant qu'ils ne soient traumatisés au point de ne plus croire.

Mettant en vedette Chris Pine, Alec Baldwin, Hugh Jackman,Isla Fisher et Jude Law, ce film réjouissant réunit les héros de l'enfance préférés de tous dans une aventure inoubliable.

Lorsqu'un jeune yéti s'échappe d'un complexe appartenant à un riche homme d'affaires qui veut l'utiliser à des fins égoïstes, Yi, une adolescente qui est tellement occupée qu'elle ne peut pas prendre la peine de passer du temps avec sa famille, trouve la créature mythique sur le toit de son immeuble d'appartements.

Yi, qui l'appelle affectueusement Everest, finit par gagner sa confiance et part en mission pour qu'il retrouve sa famille avant que ses ravisseurs ne le retrouvent et ne le renvoient au centre de recherche dont il s'est échappé.

Mettant en vedette Chloe Bennet, Albert Tsai, Tenzing Norgay Trainor, Eddie Izzard, Sarah Paulson et Tsai Chin, ce film d'animation de 2019 va conquérir le cœur de tous et vous rappeler que la famille est vraiment la chose la plus importante.

