D BOX Technologies : 8 films D-BOX à ne pas manquer en 2022

Le Batman

Dans ce redémarrage destiné à lancer un univers Batman partagé avec deux suites déjà prévues, Le Batmande DC Comics suit le protagoniste alors qu'il découvre la corruption et les meurtres qui affligent Gotham City.

De mystérieux indices laissés sur les scènes de crime indiquent que Gotham City est aux prises avec un tueur en série connu sous le nom du Sphinx. Batman est alors contraint de trouver de nouveaux alliés pour traduire en justice le tueur qui s'en prend aux citoyens les plus éminents de Gotham.

De plus, pour le superhéros bien-aimé, cette affaire est personnelle : un lien sombre avec sa propre famille s'établit au milieu de tout ce chaos.

Avec Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne/Batman, Paul Dano dans celui du Sphinx, Zoë Kravitz dans celui de Catwoman et bien d'autres, vous pourrez monter dans la Batmobile pour partir à l'aventure lors de la sortie du film Le Batman dans les cinémas D-BOX le 4 mars.

La Cité perdue

Avec Sandra Bullock, Channing Tatum et Daniel Radcliffe, cette aventure comique met en scène une autrice de romans d'amour qui se retrouve dans la jungle après son kidnapping.

Après une carrière réussie dans l'écriture de romans d'amour prenant place dans des lieux exotiques et mettant en vedette un beau mannequin nommé Alan (Tatum), l'autrice Loretta Sage (Bullock) voit sa dernière tournée de promotion prendre une tournure inattendue. Après avoir lu le dernier ouvrage de Sage, un milliardaire excentrique (Radcliffe) croit qu'elle est la clé pouvant le mener au trésor antique de la Cité perdue!

Désirant prouver qu'il peut être ce même héros dépeint dans les livres que dans la vraie vie, Alan part à la recherche de Loretta quand il constate sa disparition. Cependant, sa mission de sauvetage tourne rapidement mal et il plonge les deux protagonistes de l'extravagante aventure dans la jungle et une foule d'ennuis.

Préparez-vous à vous laisser emporter et à tomber sous le charme de cette étrange histoire lors de la sortie de La Cité perdue dans les cinémas D-BOX le 25 mars.

Morbius

Produit par Columbia Pictures en partenariat avec Marvel et basé sur le personnage de la bande dessinée Morbius : le vampire vivant, Morbius raconte l'histoire d'un biochimiste qui tente de se soigner d'une maladie du sang rare, mais qui s'infecte par inadvertance avec une forme de vampirisme.

Dans le but désespéré de s'aider ainsi que ceux qui souffrent de la même maladie, le Dr Morbius crée un remède qui semble d'abord être une grande réussite. Cependant, comme le remède lui a donné des capacités surhumaines, sans aucune des faiblesses stéréotypées des vampires, son « remède » pourrait finir par faire plus de tort que la maladie elle-même.

Avec Jared Leto dans le rôle de Morbius, Matt Smith dans celui de Loxias Crown, un ami atteint de la même maladie, ainsi qu'Adria Arjona, Jared Harris et bien d'autres, vous serez aux premières loges pour la transformation de Morbius à la sortie sur grand écran de ce film de Marvel le 1er avril.

Ambulance

Basé sur le film danois du même nom (2005), Ambulance montre les actes extrêmes qu'une personne est prête à commettre pour sauver un être cher.

Cherchant désespérément de l'argent pour payer les factures médicales de sa femme, le vétéran Will Sharp demande de l'aide à son frère adoptif Danny, un criminel. La solution de Danny? Réaliser le plus grand vol de banque de l'histoire de Los Angeles!

Lorsque la tentative de vol tourne mal, les deux frères détournent une ambulance avec, à son bord, un ambulancier et un policier blessé. Au cours de la poursuite qui s'ensuit dans toute la ville, les frères doivent garder leurs otages en vie, apprendre à s'entendre et trouver un moyen de s'en sortir avec l'argent.

Mettant en vedette Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II et Eiza González, vous pourrez suivre Danny et Will dans leur quête pour sauver la femme de Will à la sortie du film Ambulance dans les cinémas D-BOX le 8 avril!

Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore

Le troisième volet de la série Les Animaux fantastiques, qui suit les aventures de Norbert Dragonneau, voit le puissant sorcier noir Gellert Grindelwald accéder au pouvoir dans le monde des sorciers.

Quand Dumbledore se rend compte qu'il ne peut pas l'arrêter seul, il envoie Norbert à la tête d'une équipe de sorciers excentriques et d'un moldu pour qu'ils rencontrent des bêtes qu'ils n'ont jamais vues auparavant, et ce, afin d'empêcher l'armée de Grindelwald de devenir trop importante.

Cependant, vu l'ampleur de l'enjeu, les sorciers se demandent tous pourquoi Dumbledore envoie Norbert, et combien de temps il pourra rester à l'écart.

Avec Jude Law dans le rôle de Dumbledore, Mads Mikkelsen dans celui de Grindelwald et Eddie Redmayne dans celui de Norbert, vous pourrez ressentir les tensions croissantes et les pouvoirs des créatures mystiques lors de la sortie en salles du film Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore le 15 avril.

Les méchants

Avec Sam Rockwell, Marc Maron, Craig Robinson, Anthony Ramos et Awkwafina, Les méchants est un film familial à ne pas manquer!

Dans un monde où les humains et les animaux coexistent, cinq animaux que les humains jugent « mauvais » - un serpent, un loup, un requin, un piranha et une tarentule - décident de se montrer à la hauteur de leur réputation et forment un célèbre gang de criminels.

Lorsqu'ils se font prendre, après des années de crimes réussis, M. Loup propose quelque chose qu'ils jugent tous comme scandaleux pour éviter la prison : être gentils.

À leur grande surprise, ils commencent à y prendre goût. Un nouveau criminel surgit, les obligeant à reconsidérer leurs choix.

Suivez le gang qui tente de commettre le plus grand cambriolage jamais réalisé à la sortie en salles de ce film d'animation comique le 22 avril!

Doctor Strange dans le multivers de la folie

Suite du film Doctor Strange de 2016, ce nouveau film de Marvel avec Benedict Cumberbatch, Benedict Wong et Elizabeth Olson se déroule après les événements de Spider-Man : Sans retour ainsi que la première saison de Loki.

Lorsque le Dr Strange (Cumberbatch) lance un sort interdit, il ouvre accidentellement la porte du multivers. Alors que celui-ci produit un alter ego extrêmement puissant du docteur, Wong (Wong) et Wanda Maximoff (Olson) doivent collaborer avec le Dr Strange original pour sauver l'humanité des menaces du docteur du multivers!

Partez en mission pour sauver le monde aux côtés de ces favoris de Marvel à la sortie de Docteur Strange dans le multivers de la folie dans les cinémas le 6 mai.

Top Gun: Maverick

Après plus de 30 ans de service en tant que pilote de la marine, Pete Michell ne recule toujours pas devant une mission dangereuse. Cependant, après avoir été chargé de former des pilotes d'élite nouvellement diplômés pour une mission si unique que rien de semblable n'a été tenté auparavant, il rencontre le fils de son défunt ami Nick Bradshaw, ce qui le force à faire face à un avenir incertain et à affronter les fantômes de son passé. Et s'il n'y parvient pas, la mission échouera.

Cette suite du Top Gun de 1986 met en vedette Tom Cruise dans le rôle de Pete Mitchell, Miles Teller dans celui de Bradley Bradshaw et Jennifer Connelly dans celui de Penny Benjamin. Vous pourrez prendre place dans le siège du pilote et vous préparer à décoller à leurs côtés lorsque le très attendu Top Gun : Maverick prendra l'affiche dans les cinémas D-BOX le 27 mai!

Une année de superproductions

Avec la sortie prévue de grands films de tous les genres dans l'année à venir, tout le monde aura hâte d'aller au cinéma pour y trouver son compte!

Pour vous assurer de ne pas manquer ces grands titres, surveillez la prévente des billets et trouvez un cinéma D-BOX près de chez vous.