D BOX Technologies : 8 films du printemps et de l'été à voir avec le retour haptique D-BOX

Mettant en vedette Benedict Cumberbatch dans le rôle du Dr Strange, Benedict Wong dans celui de Wong et Elizabeth Olson dans le rôle de Wanda, l'intrigue de cette nouvelle suite du film Doctor Strange de 2016 se déroule dans le Marvel Cinematic Universe après les événements de Spider-Man : Sans retour ainsi que la première saison de la série à succès Loki de Disney.

Après que le Dr Strange ouvre accidentellement la porte du multivers à l'aide d'un sort interdit, Wong et Wanda Maximoff doivent collaborer avec lui pour sauver le monde de l'alter ego extrêmement puissant du Dr Strange!

Lorsque le docteur du multivers menace toute l'humanité avec ses pouvoirs et ses capacités surhumaines, le trio doit partir en mission pour sauver le monde de l'erreur du Dr Strange avant qu'il ne soit trop tard.

Vous pouvez prendre part à l'aventure à leurs côtés pour fermer le multivers et y ramener l'alter ego du docteur en allant voir Docteur Strange dans le multivers de la folie dans un cinéma D-BOX près de chez vous à partir du 6 mai! Trouvez des représentations en D-BOX et réservez vos places dès aujourd'hui!

Après plus de 30 ans en tant que pilote de la Navy, Pete Mitchell mène toujours ses missions habituelles qui exigent un grand courage. Il se voit alors confier une tâche apparemment simple : préparer la nouvelle classe de diplômés de Top Gun à une mission cruciale qu'il leur faudra bientôt accomplir.

Mais lorsqu'il réalise que le fils de son défunt ami Nick Bradshaw fait partie des élèves qu'il doit former, Pete Mitchell va devoir affronter des aspects de son passé qu'il a tenté d'oublier. S'il échoue, il devra faire face à un avenir incertain, mais la mission à laquelle il prépare les diplômés sera également un échec.

Cette suite tant attendue de Top Gunde 1986 met en vedette Tom Cruise dans le rôle de Pete Mitchell, Miles Teller dans celui de Bradley Bradshaw et Jennifer Connelly dans celui de Penny Benjamin. Vous pourrez prendre place dans le siège du pilote et aider à préparer la nouvelle génération de diplômés de Top Gun aux côtés de Pete Mitchell lorsque Top Gun : Maverick prendra l'affiche dans les cinémas D-BOX le 27 mai!

Basé sur l'équipe de superhéros de DC Comics, la Ligue des super-animaux, et réalisé par Jared Stern, le film d'animation Krypto Super-Chien met en avant des doubleurs de choix, notamment Dwayne Johnson, Kevin Hart, John Krasinski, Keanu Reeves et bien d'autres!

Krypto le Super-Chien, l'animal de compagnie bien-aimé de Superman, a les mêmes pouvoirs que son maître et consacre ses journées à lutter contre la criminalité aux côtés de son meilleur ami. Mais lorsque Superman et d'autres membres de la Ligue des Justiciers sont enlevés, il doit trouver un moyen de sauver son maître du maléfique Lex Luthor avant qu'il ne soit trop tard!

Conscient qu'il ne pourra pas mener à bien seul cette mission de sauvetage, Krypto doit convaincre une bande d'animaux recueillis dans un refuge dotés de super-pouvoirs de l'aider à sauver son maître. Composée d'Ace le chien de chasse doté d'une force surnaturelle, d'un cochon imposant nommé PB capable de changer de taille, de la tortue Merton ultra rapide et de Chip l'écureuil capable de contrôler l'électricité, l'équipe de super-animaux de Krypto s'efforce de maîtriser ses pouvoirs pour sauver la Ligue des Justiciers, et donc le monde.

Vous pourrez vraiment ressentir la magie qui se dégage du sauvetage d'un être cher lorsque Krypto Super-Chien sortira dans les cinémas D-BOX le 29 juillet.

Produit par Pixar Animation Studios et Walt Disney Studios, Lightyear raconte les origines du personnage de fiction, pilote et astronaute Buzz l'Éclair qui a inspiré le jouet que différentes générations connaissent et apprécient tant.

Réalisé par Angus MacLane et mettant en vedette les doubleurs Chris Evans pour le rôle de Buzz l'Éclair, Keke Palmer pour celui d'Izzy Hawthorne, Dale Soules pour celui de Darby Steel, Taika Waititi pour celui de Morrison, Peter Sohn pour celui de Sox et Uzo Aduba pour celui d'Alicia Hawthorne, le long métrage d'animation Lightyear montre le personnage éponyme en train d'effectuer certains des premiers vols d'essai nécessaires à l'exploration de nouvelles galaxies. Mais l'empereur Zurg ne l'entend pas de cette oreille : il menace l'univers tout entier et ses habitants en représailles!

Préparez-vous au décollage et accompagnez Buzz lors d'un voyage mouvementé à partir du 17 juin qui le verra contraint d'affronter le maléfique Zurg pour le plus grand bien du Star Command.

Elvis

Mettant en vedette Austin Butler dans le rôle d'Elvis Presley, Olivia DeJonge dans celui de Priscilla Presley et Tom Hanks dans celui du colonel Tom Parker, Elvis est un biopic musical réalisé par Baz Luhrmann qui raconte la vie complexe d'Elvis Presley.

Le film raconte l'ascension vers la célébrité d'Elvis Presley, sa relation complexe avec son manager, ainsi que l'histoire de sa vie dans un contexte culturel en constante évolution aux États-Unis.

Ce film vous présentera l'histoire tragique de cette star légendaire du rock and roll de manière profonde et personnelle. Vous danserez également au rythme de ses musiques lors de sa sortie dans les salles D-BOX le 24 juin!

Avant de devenir le Gru si drôle et maléfique que nous connaissons et aimons aujourd'hui, le personnage n'était qu'un garçon de 12 ans qui rêvait de conquérir le monde dans le sous-sol de la maison familiale. Les Minions: Il était une fois Gru, raconte comment le jeune super-méchant a rencontré ses Minions et décrit l'une de ses toutes premières actions maléfiques!

Se déroulant juste après les événements de l'antépisode Les Minions de Détestable moi de 2015, le groupe de super-vilains préféré de Gru, les Vicious 6, se sépare subitement de son chef, Wild Knuckles. Nourrissant de grandes ambitions, Gru passe un entretien afin d'occuper le poste vacant au sein du groupe, mais la rencontre se solde par le vol d'un objet cher aux Vicious 6! Même s'il n'a pas obtenu le poste, ce vol fait de Gru et de ses Minions le nouvel ennemi n° 1 : cette situation est problématique, mais elle prouve également que Gru peut être un vrai méchant.

Mettant en vedette les doubleurs Steve Carrell pour le rôle de Gru, Pierre Coffin pour celui de tous les Minions et Alan Arkin pour celui de Wild Knuckles, vous rirez aux côtés de Kevin, Stuart, Bob, Otto et Gru lorsque le 5e volet de la série Détestable moi sortira dans les cinémas D-BOX le 1er juillet.

Alors que l'intrigue du quatrième film de la saga Thor a été gardée secrète, Thor : Amour et Tonnerre devrait s'inspirer de la bande dessinée Mighty Thor, qui suit Jane Foster alors qu'elle est aux prises avec le puissant marteau et tous les pouvoirs qu'il implique et qu'elle lutte contre le cancer.

Avec Natalie Portman dans le rôle de Jane Foster, Chris Hemsworth qui reprend celui de Thor et Chris Pratt dans celui de Peter Quill, ce 29e film du Marvel Cinematic Universe réunit de grandes vedettes. N'oublions pas non plus Russell Crowe, Matt Damon, Melissa McCarthy, Christian Bale et bien d'autres!

Vous plongerez directement au cœur de l'action lorsque Thor : Amour et Tonnerre sortira dans les cinémas D-BOX le 8 juillet.





Basé sur le roman japonais Maria Beetle, publié en anglais sous le titre Bullet Train, ce film alliant action et suspense du réalisateur de Deadpool 2 devrait vous faire autant rire que frissonner!

5 tueurs à gages se retrouvent à bord d'un train au départ de Tokyo et doivent accomplir chacun une mission avant que le train n'arrive à Morioka. Mais comme ils le découvrent à bord de ce train qui n'effectue que de rares arrêts, les objectifs de leurs missions sont trop similaires pour qu'il s'agisse d'une coïncidence.

Avec Brad Pitt comme tête d'une d'affiche d'une distribution de premier plan comptant également Sandra Bullock et Joey King, vous vivrez le voyage de votre vie en regardant Bullet Train avec le retour haptique de D-BOX à partir du 15 juillet

Que vous préfériez les biographies, les comédies musicales, l'action, le grand frisson, les dessins animés pour toute la famille ou les films à suspense qui vous tiennent en haleine, chacun trouvera un film qui lui plaira dans les prochains mois avec le retour haptique haute fidélité de D-BOX; nous sommes même prêts à parier que les cinéphiles de la famille se laisseront séduire par plus d'un film!

Grâce au retour haptique, vous profitez d'une expérience haut de gamme unique qui vous plonge dans l'action à l'écran comme jamais auparavant; vous aurez l'impression de prendre part à l'aventure aux côtés des personnages principaux.

Veillez à réserver vos places pour vos films préférés dès qu'elles sont disponibles!