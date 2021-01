D BOX Technologies : BOX et Auiokinetic s'associent pour créer une expérience e jeu immersive

D-BOX s'associe à Audiokinetic, le principal fournisseur mondial de solutions audios multiplateformes pour les industries de médias interactifs et de jeux vidéo, afin d'augmenter la portée du contenu interactif offrant l'expérience haptique D-BOX.

Les créateurs de contenu interactif auront la possibilité de créer l'expérience immersive améliorée D-BOX via la solution intergiciel audio standard d'Audiokinetic, WwiseMD. Les développeurs et les studios de jeux qui cherchent constamment à repousser les limites de l'immersion dans le jeu vidéo et le divertissement pourront tirer parti du plugiciel (« plug-in ») D-BOX pour WwiseMD d'ici la mi-2021. Grâce à l'haptique, D-BOX améliorera l'expérience de jeu en lui conférant une profondeur jamais vue auparavant. Des mouvements et des vibrations subtiles mettront à contribution tout le corps pour créer un sentiment d'immersion sans précédent dans n'importe quel jeu utilisant WwiseMD.

« L'alliance entre D-BOX et Audiokinetic va de soi, puisque nos deux marques sont déterminées à offrir des expériences interactives de haut niveau, a déclaré Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. Grâce à l'expertise en production audio et à la vaste portée de WwiseMD, nous serons en mesure d'atteindre notre objectif d'offrir à nos clients un contenu encore plus immersif en équipant tous les créateurs et les studios avec les outils dont ils ont besoin. »

« Dès le premier jour, notre vision pour WwiseMD, a été d'habiliter les créateurs audios à produire leur meilleur travail - les jeux et expériences les plus immersives, multiplateformes », a déclaré Martin H. Klein, chef de la direction d'Audiokinetic. « Je suis fier de dire que 20 ans plus tard, nous fournissons de façon constante, la technologie audio la plus innovante sur le marché, et cela est certainement en partie dû à des collaborations avec les meilleurs partenaires de l'industrie. Notre nouvelle alliance avec D-BOX ne fait pas exception, et s'inscrit parfaitement dans notre engagement envers notre communauté. »

Ce nouveau partenariat marque une étape importante dans l'engagement de D-BOX à l'égard du monde du divertissement à domicile. Le marché des jeux et du matériel de diffusion en continu est estimé à plus de 36 milliards de dollars par Jon Peddie Research.

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement réalistes, immersives et haptiques en fournissant une rétroaction à l'ensemble du corps et en stimulant l'imagination par le mouvement. L'haptique permet essentiellement de ressentir des sensations qui seraient perçues si le corps interagissait directement avec des objets physiques. Cette expertise explique pourquoi D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, la mission de D-BOX est de faire vivre et vibrer le monde comme jamais.

Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social situé à Montréal, au Canada, et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis et à Beijing, en Chine. D-Box.com

Audiokinetic établit de nouvelles normes en matière de production audio pour les médias interactifs et les jeux. Les solutions intergiciels de la société, notamment les solutions primées Wwise® et SoundSeed®, offrent aux concepteurs sonores et aux programmeurs audios, un outil de création complet et économique ainsi qu'un moteur audio pour créer des expériences interactives innovantes. Audiokinetic a son siège social à Montréal, QC, Canada, possède des filiales à Tokyo, au Japon et à Shanghai, en Chine, ainsi que des experts en produits en Europe. audiokinetic.com

