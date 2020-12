D BOX Technologies : BOX et Cooler Master s'associent pour commercialiser une chaise e jeu immersive haptique

« Cette chaise intègrera les mouvements et vibrations haptiques qui permettront aux gameurs de vivre une expérience immersive complète » mentionne Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. « Avec l'haptique haute-fidélité, le joueur expérimente plus de plaisir, plus d'immersion et un avantage compétitif unique grâce aux signaux de mouvement fournis directement au joueur à partir de la télémétrie du jeu. L'expérience haptique offerte par D-BOX convient aux joueurs de tous calibres et pour les jeux de toutes intensités. Cette nouvelle chaise de jeu s'intègre parfaitement à notre bibliothèque, toujours grandissante, de près de 100 jeux vidéo incluant Assassin's Creed Valhalla, notre dernier titre compatible d'Ubisoft. Nous continuons de ce fait, à démontrer notre engagement envers l'industrie du jeu » renchérit M. Mailhot. « Le marché des équipements de jeux et de diffusion en continu est estimé à plus de 36 milliards de dollars selon Jon Peddie Research et D-BOX est ravi de saisir cette opportunité de marché ».

« Nous espérons offrir une chaise de jeu qui révolutionnera l'expérience et le marché lors de la foire commerciale Computex 2021 »

Jimmy Sha, président et chef de la direction de Cooler Master

« Cooler Master est un joueur émergent dans l'industrie des chaises de jeu, mais nous avons déjà fait de grands progrès pour intégrer l'ergonomie, le confort et le style sur le marché des chaises de jeu. Nous nous efforçons d'offrir aux utilisateurs des produits qui amélioreront fondamentalement leur expérience de jeu. La technologie haptique est indéniablement l'avenir du jeu, et travailler avec une entreprise autant respectée et expérimentée dans le développement de la technologie haptique que D-BOX était un choix évident pour nous. Nous espérons offrir une chaise de jeu qui révolutionnera l'expérience et le marché lors de la foire commerciale Computex 2021 », a déclaré Jimmy Sha, président et chef de la direction de Cooler Master. D-BOX reconnaît l'importance du réalisme et de la performance que procure l'haptique dans le jeu et s'engage à offrir la meilleure expérience possible. La technologie haptique de D-BOX est reconnue mondialement dans différents secteurs, notamment dans le segment course / automobile où elle offre le seul système haptique à être reconnue aujourd'hui par la FIA (Fédération Internationale de l'Automobile). Grâce à des années d'expérience, elle est également utilisée dans des simulateurs militaires et commerciaux et est maintenant offerte à toute la communauté des gameurs qui souhaitent profiter de la meilleure expertise.

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement réalistes, immersives et haptiques en fournissant une rétroaction à l'ensemble du corps et en stimulant l'imagination par le mouvement. L'haptique permet essentiellement de ressentir des sensations qui seraient perçues si le corps interagissait directement avec des objets physiques. Cette expertise explique pourquoi D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, la mission de D-BOX est de faire vivre et vibrer le monde comme jamais.

Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social situé à Montréal, au Canada, et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis et à Beijing, en Chine. D-Box.com

Cooler Master est un leader mondial dans la conception et la fabrication de périphériques de jeu et de composantes d'ordinateurs. Avec 25 ans d'expérience, Cooler Master est animé par une passion pour les choses qui font de la construction d'un PC une expérience enrichissante et soutenu par une vision qui peut réinventer la façon dont les machines sont conçues, fabriquées et utilisées afin d'en faire l'expérience de jeu ultime. Depuis la sortie historique du tout premier boîtier de PC en aluminium jusqu'à l'innovation révolutionnaire du format modulaire, Cooler Master s'est engagé à offrir aux clients et aux fans le plus grand choix et le meilleur contrôle possible. Pour plus d'informations sur Cooler Master, veuillez consulter le site coolermaster.com ou nous suivre sur http://www.facebook.com/coolermaster

