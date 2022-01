D BOX Technologies : Comment la technologie haptique améliore l'expérience de jeu

À la suite de l'annonce la semaine dernière du nouveau fauteuil de jeu Hypersense Enki Pro de Razer, alimenté par la technologie haptique de D-BOX, nous nous sommes entretenus avec Félix Gervais-O'Neill, l'un des concepteurs de mouvements haptiques de D-BOX, et avec Richard LaBerge, vice-président, Partenariats jeu et technologie chez D-BOX, pour en savoir plus sur l'évolution constante de la technologie haptique pour révolutionner l'expérience de jeu.

Comme l'explique M. Gervais-O'Neill, « l'haptique tire parti d'un sens qui n'est souvent pas utilisé à son plein potentiel dans les jeux. Par le passé, la technologie haptique était généralement utilisée dans les mains, mais D-BOX en tire parti pour stimuler le corps entier et créer une expérience de jeu plus immersive. »

Les jeux haut de gamme, développés par les plus grands studios du monde comme Ubisoft, font partie des produits qui s'appuient sur la technologie haptique pour améliorer l'expérience de jeu. Grâce au partenariat de longue date de D-BOX avec ces studios, beaucoup de ces titres de premier ordre ont des codes de mouvement haptiques D-BOX intégrés directement dans le moteur du jeu, permettant ainsi un retour précis du jeu en temps réel.

Au sujet d'Assassin's Creed Valhalla, l'un des jeux haut de gamme de D-BOX, M. Gervais-O'Neill a expliqué que c'est l'absence de ce qu'il appelle le « silence haptique » qui fait passer l'expérience de jeu au niveau supérieur.

« Puisque l'histoire, les vues panoramiques et les moments de transport occupent une place importante dans Assassin's Creed Valhalla, nous voulions éviter le silence haptique, a-t-il expliqué. C'est-à-dire que nous voulons éviter les moments où aucun effet ne se produit. Il y a donc toujours une petite vibration ou un petit quelque chose qui se passe dans votre système. »

Il a poursuivi en expliquant que c'est différent d'un jeu de course dans lequel il y a cinq minutes d'action puis un silence total, mais que parfois les gens croient à tort que le retour constant sera écrasant.

« Nous nous efforçons toujours de rendre l'expérience agréable et d'éviter les retours brusques qui vous fatigueront. Nous nous soucions toujours de la cohérence et des intentions du jeu pendant la conception. Nous ne voulons pas accentuer et nécessairement mettre en avant le retour haptique, nous voulons qu'il complète le son et l'image », a-t-il expliqué.

Le code de mouvement de D-BOX est actuellement intégré dans plus de 90 jeux sur PC sélectionnés par des studios partenaires d'envergure tels qu'Ubisoft, Microsoft et bien d'autres. Dans l'avenir, la liste des jeux haut de gamme compatibles ne devrait que s'allonger, ce qui signifie que davantage de joueurs pourront plonger dans leurs jeux préférés comme jamais auparavant De plus, grâce à l'entrée directe de D-BOX, il est possible d'intégrer le retour haptique de D-BOX à pratiquement tous les jeux sur PC.

Pour les concepteurs haptiques, le véritable test de la qualité du retour est son niveau de réalisme. Son importance est capitale, surtout dans les petits moments - c'est pourquoi D-BOX a créé plus de 65 000 effets de mouvement uniques afin de simuler un réalisme saisissant.

« Lorsque vous êtes sur un bateau, par exemple, vous pouvez sentir les vagues qui le frappent, a expliqué M. LaBerge. Vous sentez s'il penche dans une certaine direction, mais ce n'est pas gênant. Cela vous fait plonger davantage dans le jeu, car c'est naturel », a-t-il déclaré.

Pour MM. Gervais-O'Neill et LaBerge, l'expérience haptique idéale est celle où les utilisateurs finissent par oublier l'existence du retour en raison de son réalisme.

« S'ils se rendent compte que quelque chose se passe dans leur siège, cela signifie que l'immersion a été rompue, a expliqué M. Gervais-O'Neill. Cela voudrait dire que nous n'avons pas fait notre travail correctement. »

« C'est lorsque vous n'avez plus [le retour haptique] que vous réalisez à quel point il vous manque », a ajouté M. LaBerge.

Lorsqu'il s'agit d'expliquer pourquoi les joueurs devraient choisir la technologie haptique haute-fidélité de D-BOX, M. Gervais-O'Neill explique que D-BOX se spécialise vraiment dans tous les aspects de cette technologie. Ainsi, le fauteuil ne sera pas seulement valable pour les jeux, mais aussi pour les films, les séries télévisées, les listes de lecture de relaxation et plus encore!

De plus, la technologie haptique de D-BOX permet également une immersion totale. M. Gervais-O'Neill poursuit en expliquant que dans le passé, on utilisait un grand écran, on tamisait les lumières et on mettait des écouteurs pour s'immerger, mais avec D-BOX, on peut ajouter la composante du mouvement pour atteindre l'immersion totale.

« Lorsque votre corps est sollicité, vous sentez que vous faites encore plus partie du jeu, a renchéri M. LaBerge. Le retour haptique vous plonge vraiment dans l'environnement du jeu. Et plus vous êtes immergé, moins vous risquez de vous lasser du jeu et plus vous pouvez jouer longtemps. Tout joueur digne de ce nom veut vraiment se trouver au cœur du jeu qu'il achète. »

Le retour haptique de D-BOX est également incroyablement réaliste, combinant une série de mouvements, de vibrations et de textures pour recréer avec précision ce que ressent le personnage du jeu à tout moment.

« Les gens peuvent être intimidés par le fauteuil au début, a expliqué M. LaBerge. Ils ont peur d'avoir la nausée ou que ça bouge trop, mais quand ils s'assoient, ils sont impressionnés. Ça ne secoue pas du tout, ça correspond au jeu et c'est confortable. »

Alors, comment la technologie haptique va-t-elle révolutionner l'expérience de jeu dans l'avenir? Compte tenu de la rapidité avec laquelle l'haptique a évolué, il y a de fortes chances qu'elle continue à se développer, au cours de l'année à venir, pour repousser les limites du retour haptique tel qu'on le connaît aujourd'hui. D-BOX, véritable pionnier de la technologie haptique et de ses nombreux avantages, continuera d'en tracer la voie dans les domaines du jeu, du cinéma, du divertissement à domicile, de la simulation et de la formation!

« Je pense qu'à l'avenir, nous verrons de nouveaux outils qui nous permettront de coder nos mouvements plus rapidement et nous commencerons à voir davantage de collaboration avec les studios, a prédit M. Gervais-O'Neill. Cela nous permettra de coder différents types de jeux que nous n'avons jamais codés auparavant et d'introduire de nouvelles ambiances et de nouveaux effets. »

« La valeur de l'haptique va vraiment augmenter pour les studios, car ils cherchent des moyens de fidéliser les joueurs et de les immerger dans leurs jeux. De plus en plus de studios adopteront le retour haptique comme norme », a ajouté M. LaBerge.

Malgré de nombreuses avancées technologiques dans d'autres domaines lié au jeu vidéo, la technologie haptique est véritablement la clé qui permet d'accéder à une expérience totalement immersive.

Comme l'ont expliqué MM. Gervais-O'Neill et LaBerge, l'haptique a complètement révolutionné l'expérience de jeu.

Bien que la plupart des gens considèrent qu'il s'agit d'une technologie « en devenir », l'essayer, c'est l'adopter. Il est donc probable que de plus en plus de gens l'essaient et l'intègrent à leurs habitudes de jeu dans un avenir rapproché.