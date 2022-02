D BOX Technologies : La série eNASCAR International iRacing en résumé

En décembre dernier, D-BOX et eNASCAR ont annoncé un partenariat historique : D-BOX devient le commanditaire officiel de la série eNASCAR International iRacing propulsée par Digital Motorsports!

Autorité suprême en matière de courses automobiles en Amérique du Nord, la National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR) sanctionne plus de 1 500 courses chaque année sur plus de 100 circuits aux États-Unis, au Mexique, au Canada et en Europe. Participant également aux sports électroniques, eNASCAR accueille certaines des séries de simulation de course des plus prestigieuses au monde, notamment la série International iRacing, que D-BOX est extrêmement fière de commanditer!

Cette commandite correspond à l'objectif de D-BOX de continuer à faire croître le sport de la simulation de course sur la scène internationale et elle nous permet de démontrer les effets puissants de l'entraînement avec un système haptique D-BOX pour les professionnels.

Comme l'a décrit notre ambassadeur Anthony Alfredo, un système haptique D-BOX est un must pour les coureurs professionnels. « Lorsque le réalisme est une priorité, aucun système ne se comparent à D-BOX. Pour avoir eu la chance d'essayer de multiples plateformes de mouvement dans le passé, je peux, de façon confiante, dire que les signaux subtils qu'apporte D-BOX sont vraiment ce qui le rend supérieurs aux autres. En ce qui me concerne, je suis soucieux du comportement des pneus, de la suspension et de l'intégralité du châssis et ceci requiert de la précision plutôt que de la rapidité du matériel. » Ceci signifie que le retour haptique d'haute-fidélité est crucial pour aider les pilotes de simulation de course à atteindre leur plein potentiel et à participer à des événements tels que la série eNASCAR International iRacing, qui a eu lieu en janvier et au début de février cette année!

Continuez à lire pour en savoir plus sur le déroulement des courses de cette année et pour découvrir le gagnant de notre concours, dans le cadre duquel nous avons fait tirer un simulateur NASCAR de Digital Motorsport équipé de la technologie haptique D-BOX.