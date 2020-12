D BOX Technologies : Maximisez votre expérience de divertissement à la maison

D-BOX a récemment lancé, en collaboration avec Jaymar Experience une expérience destinée à révolutionner notre manière de consommer du contenu à la maison.

Ce nouveau siège haptique est la seule expérience de ce genre sur le marché qui permet aux petits et grands de vivre le contenu de manière immersive.

Mais avant tout, qu'est-ce que l'expérience immersive? D-BOX crée des expériences de divertissement immersif hyper réaliste en faisant bouger le corps et en stimulant l'imagination grâce à sa technologie haptique. Par différentes intensités de mouvements, de vibrations et de textures, D-BOX vous transportera au-delà du son et de la vue, vous faisant vibrer et ressentir des émotions vives et puissantes. Ainsi, le HaptiSync Hub (inclus avec le siège haptique), doté d'un capteur de son intégré, va synchronise, de manière implicite, le contenu à l'écran avec le système haptique du siège. Tout est pensé pour vous faire vivre une expérience sans pareil, dans le confort de votre foyer.

Voici nos conseils afin de maximiser votre expérience de divertissement à la maison en 4 étapes.

Dépendant de la disposition ou du décor de votre salon ou votre salle de jeu, on vous offre différents modèles et couleurs pour s'adapter à tous vos goûts et vos besoins.

Peu importe le style, l'expérience est unique, confortable et immersive d'un siège à l'autre, grâce à sa technologie de mouvement haptique intégrée. Notre collaboration avec Jaymar Experience, l'un des plus importants fabricants de meubles rembourrés au Canada, nous permet d'offrir des fauteuils de première qualité au style incomparable dans les plus grands soucis de raffinement, tant au niveau des matériaux que de la qualité de la main d'œuvre.

Rendez-vous sur notre site pour faire le choix de votre siège !

Pour avoir accès à nos codes de mouvement, vous devez dois maintenant créer ton compte et vous abonner annuellement sur D-BOX Connect, pour seulement 89 $ US.

En plus d'un catalogue de 2000 contenus, on sort de nouvelles pistes HaptiCode chaque semaine, qui sont compatibles avec de la musique, de nouveaux films, du contenu expérientiel et des séries telles que The Mandalorian ou Stranger Things. Notre bibliothèque de contenus encodés s'agrandit chaque semaine.

Ce n'est pas toutes les séries ou les films qui sont excitants à vivre en D-BOX. Assurez-vous de consulter notre catalogue de contenus compatibles avant de faire le choix de votre expérience. Il qui comporte des classiques cinématographiques, les sorties les plus récentes, les séries de l'heure, mais aussi de la musique et plus encore. L'expérience D-BOX, c'est tellement plus que de regarder un film dans ton salon.

On vous offre du contenu de tout genre : action, horreur, relaxant, musical, suspense, à regarder en famille ! Sinon, on ajoute du contenu compatible sur notre chaîne YouTube D-BOX Haptics Experiences régulièrement.

N'hésitez pas à écrire à info@d-box.com pour nous donner vos suggestions de contenu qui ne seraient pas encore codées.

Si vous aimez vivre des sensations fortes, ou bien faire des expériences de tout en finesse, vous pourrez choisir l'intensité de votre siège directement dans notre application HaptiSync.

Vous avez maintenant tout en main pour vivre différemment vos expériences de divertissement à la maison. Passer du temps chez soi n'aurait jamais été aussi mémorable !

