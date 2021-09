D BOX Technologies : Six films à voir en D-BOX en octobre

Voici les six meilleurs films encodés pour D-BOX qui sortiront en salles en octobre

Le deuxième film de Sony dans l'univers de Spider-Man arrive trois ans après le premier film Venom et, comme le titre le promet, il y aura du carnage!

Un peu plus d'un an après les événements du premier film, le journaliste Eddie Brock (Tom Hardy) a toujours du mal à s'adapter au fait d'être l'hôte de Venom, car il est obligé d'emmener l'extraterrestre avec lui partout où il va. Même si le rôle d'hôte apporte son lot de capacités surhumaines amusantes, la situation d'Eddy se complique lorsqu'il tente de relancer sa carrière en interviewant le tueur en série Cletus Kasady, qui s'est évadé de prison et se retrouve hôte de l'extraterrestre Carnage (Woody Harrelson).

Ceux qui verront Venom : ça va être un carnage en D-BOX à partir du 1er octobre seront vraiment au cœur de l'action des duels entre des extraterrestres et des hôtes!

Découvrez-en un aperçu ci-dessous et préparez-vous à ressentir chaque moment de frisson comme jamais auparavant!

Morticia (Charlize Theron) et Gomez (Oscar Isaac) Addams sont mortifiés lorsque leurs deux enfants, Wednesday (Chloë Grace Moretz) et Pugsley (Javon Walton) ne veulent plus être vus avec eux- après tout, ils sont à un âge où les parents ne sont plus considérés comme « dans le vent »

Inquiet que leurs enfants passent trop de temps sur leurs « cris » et pas assez avec leur famille, Gomez sort le vieux motorisé familial hanté pour emmener sa famille pour une dernière escapade routière mémorable!

Avec l'oncle Fétide (Christopher Lloyd), les Addams prennent la route dans ce film familial d'automne pour partir à l'aventure aux quatre coins des États-Unis. Non seulement ils se retrouvent dans des scénarios loufoques qui les font rire à chaque arrêt, mais ils ont aussi des rencontres hilarantes avec des amis comme le cousin Itt (Snoop Dogg)!

Ressentez chaque virage du voyage en voiture aux côtés de la charmante famille Addams lorsque la suite du film de 2019 sortira dans les cinémas et les salles de cinéma D-BOX le 1er octobre.

Sa sortie étant attendue depuis presque deux ans, le premier film de James Bond à sortir en format à valeur ajoutée D-BOX et le dernier à mettre en vedette Daniel Craig, Mourir peut attendre, arrivera enfin le 8 octobre!

Cinq ans après que Bond a quitté le service actif, son ami et agent de la CIA, Felix Leiter, fait appel à lui pour rechercher un scientifique disparu. Après avoir retrouvé sa secrétaire et le nouveau 007, il devient clair que le scientifique a été kidnappé, et Bond doit maintenant faire face à un ennemi (Rami Malek) dont les plans pourraient entraîner la mort de plus que le scientifique.



Découvrez la bande-annonce ci-dessous, puis sortez de votre retraite avec Bond et passez directement à l'action, lorsque ce film très attendu sortira dans les salles la semaine prochaine.

Le 12e épisode de la franchise Halloween arrive juste à temps pour que les cinéphiles du monde entier se préparent à la fête avec un classique du film d'horreur!

Commençant exactement là où le film précédent de 2018 s'est terminé : Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) et sa famille (Judy Greer et Andi Matichak) laissent Michael Myers (James Jude Courtney) brûler dans une cage dans le sous-sol de l'ancienne maison de Laurie.

Lorsque Myers parvient à se libérer, il se déchaîne, en laissant la destruction et la mort derrière lui, en allant tout droit vers la maison de son enfance. Fatiguée d'être terrorisée par Myers, la famille Strode rejoint un autre groupe de survivants de Myers et se lance dans une chasse à l'homme, dans l'espoir de mettre fin aux meurtres brutaux.

Mettez-vous dans l'esprit de l'Halloween et ressentez chaque moment de frisson au bout de votre siège quand le film Halloween Killssortira en salle en D-BOX le 15 octobre.

Réalisé par Denis Villeneuve, d'après environ la première moitié du roman éponyme de 1965, un jeune homme doué part en mission sur la dangereuse planète Arrakis - aussi connue sous le nom de Dune- pour assurer la survie de sa famille et de son peuple.

Il y a sur Dune une substance extrêmement précieuse qui prolonge la vie, en plus de procurer une pensée avancée et de permettre des vitesses de déplacement extrêmement rapides. Dune est en proie au danger et aux conflits, car des forces vengeresses se disputent la précieuse ressource.

Dès le 22 octobre, avec Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson et Jason Momoa, prenez part au voyage interplanétaire de Paul Atreides, qui combat des vers de sable géants et bien d'autres choses encore dans sa quête pour sauver sa famille.

Le troisième film d'animation de super-héros basé sur le manga japonais My Hero Academia, ce film d'automne voit les pro-héros du monde entier s'unir aux étudiants de l'U.A. Academy pour arrêter un mystérieux groupe terroriste appelé Humarize!

Suivez les superhéros les plus grands et les plus aimés du Japon, alors qu'ils traquent le cerveau derrière une attaque chimique mortelle afin de sauver l'avenir de l'humanité- avant qu'il ne soit trop tard -dans les cinémas D-BOX dès le 29 octobre.

Grâce à des titres pour la famille, à des films d'action, à des suspenses, à des mangas et plus encore, il y aura certainement un film D-BOX dans les cinémas en octobre qui satisfera tous les cinéphiles!

Commencez à planifier vos sorties cinéma d'octobre en réservant dès aujourd'hui vos billets D-BOX pour Mourir peut attendre!