D-BOX Technologies continue de s'attaquer au marché du jeu vidéo en collaborant avec 5 studios de jeux québécois

MONTRÉAL, Québec, 07 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-BOX Technologies Inc. (D-BOX) (TSX: DBO), un chef de file mondial en matière d'expériences immersives et réalistes, s’associe à cinq studios de jeux vidéo québécois indépendants : 3Mind Games, Breaking Walls, Lucid Dreams Studio, Beyond Fun Studio et Astrolabe Interactive. L’intégration de la technologie haptique exclusive de D-BOX à certains jeux en développement ou actuellement disponibles permettra d’améliorer l'expérience de jeu en apportant un niveau de réalisme jamais vu auparavant. D-BOX continue ses discussions avec plusieurs studios de renom à travers le monde, dans le but d’agrandir sa bibliothèque de jeux haptique.



Cette collaboration avec des studios de jeux québécois indépendants améliorera le réalisme de jeu, en intégrant une technologie conditionnant l’ensemble du corps.

The Protagonist : EX1 de 3Mind Games, disponible en mars 2021.

de 3Mind Games, disponible en mars 2021. Away : The Survival Series de Breaking Walls, disponible en mars 2021.

de Breaking Walls, disponible en mars 2021. Legends of Ethernal de Lucid Dreams Studio, disponible depuis novembre 2020.

de Lucid Dreams Studio, disponible depuis novembre 2020. Aeolis Tournament de Beyond Fun Studio, disponible depuis novembre 2020.

de Beyond Fun Studio, disponible depuis novembre 2020. Sacrifice Your Friends de Astrolabe Interactive, disponible en mars 2021.



« D-BOX poursuit sa lancée dans le marché du divertissement à domicile et profite de l’engouement autour du jeu vidéo en plus de contribuer au rayonnement de notre économie locale. Nous sommes très heureux d’amplifier la portée de cette industrie en plein essor et d’y participer activement, » affirme Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX.

En favorisant les partenariats locaux à fort potentiel de rayonnement international, D-BOX contribue à développer un écosystème technologique québécois fort et ajoute sa force à cette industrie déjà effervescente sur la scène locale. Nous prévoyons poursuivre la promotion du jeu québécois au sein de la communauté D-BOX dans les mois et années à venir. Plusieurs titres devraient être annoncés dans les prochains mois, contribuant ainsi à augmenter rapidement notre bibliothèque de jeux vidéo intégrant la technologie haptique de D-BOX.

La communauté D-BOX de consommateurs ne cesse de croître, et continuera de s’amplifier au cours des prochaines années avec l’introduction de produits de divertissement à domicile variés. Notre technologie haptique est maintenant accessible via les sièges de cinéma maison et les gameurs pourront prochainement en profiter au moyen de chaises de jeu que nous lancerons, comme récemment annoncé, avec un partenaire en 2021.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement réalistes, immersives et haptiques en fournissant une rétroaction à l'ensemble du corps et en stimulant l'imagination par le mouvement. L'haptique permet essentiellement de ressentir des sensations qui seraient perçues si le corps interagissait directement avec des objets physiques. Cette expertise explique pourquoi D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, la mission de D-BOX est de faire vivre et vibrer le monde comme jamais.

Technologies D-BOX Inc. (TSX : DBO) a son siège social situé à Montréal, au Canada, et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis et à Beijing, en Chine. Visitez notre site Web au dbox.com.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec:

D-BOX TECHNOLOGIES INC.