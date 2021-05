D BOX Technologies : 10 films à voir cet été dans les cinémas D-BOX

Après une année d'incertitude, de cinémas fermés et de dates de sortie retardées, Hollywood se prépare à accueillir de nouveau les cinéphiles partout dans le monde avec une gamme de films d'été réunissant de grandes vedettes. Vous pourrez voir ces films tant attendus (films d'action, d'horreur ou pour la famille) qui feront fureur même auprès des cinéphiles moins assidus. Que vous préfériez les films qui vous font frissonner ou aimiez plutôt ceux qui vous font rire aux larmes, le visionnement des lancements cinématographiques de l'été prendra une toute nouvelle dimension avec D-BOX.

Après les événements silencieusement terrifiants du film à succès de 2018, Evelyn Abbot (Emily Blunt) doit quitter la maison qu'elle avait construite avec son défunt mari, Lee (John Krasinski), en raison des dangers qui la guettent partout. Avec son nouveau-né, son fils Marcus (Noah Jupe) et sa fille, Regan (Milicent Simmonds), la famille part à la recherche d'un endroit sûr pendant qu'elle est pourchassée par des monstres dont certains sont parfois humains.

Le premier film de la série a engendré des recettes de 341 millions de dollars partout dans le monde et la deuxième partie a été retardée d'au moins un an. Cette suite tant attendue sera l'un des films d'horreur les plus populaires de la saison. Augmentez le suspense et ressentez toute l'horreur comme si vous y étiez, en visionnant ce film, le premier de l'été, qui sera à l'affiche le 28 mai!

Le troisième film de la série La Conjuration, basée sur de véritables dossiers des enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, La Conjuration : Sous l'emprise du diable raconte l'une des affaires probablement les plus célèbres du couple, soit le procès d'Arne Cheyenne Johnson, qui a fait frissonner le monde entier en plaidant devant le tribunal qu'elle ne pouvait être jugée coupable de meurtre parce qu'elle était possédée du démon lorsqu'elle a commis son crime.

Patrick Wilson et Vera Farmiga reprennent les rôles d'Ed et de Lorraine dans cette histoire terrifiante où ils se battront pour un jeune homme et se retrouveront possiblement en face du diable lui-même.

Vivez une autre dimension de l'effroi et imprégnez-vous de chaque instant de frayeur à la sortie de La Conjuration : Sous l'emprise du diable dans les cinémas et en D-BOX le 4 juin.

Basé sur la comédie musicale du même nom de Quiara Alegría Hudes et de Lin-Manuel Miranda, le film In the Heights est réalisé par Jon Chu (le réalisateur de Crazy Rich à Singapour) et raconte les difficultés de la vie quotidienne d'une communauté très soudée de Washington Heights, une banlieue de New York. L'histoire se concentre sur le propriétaire d'une petite bodega (Anthony Ramos) qui envisage avec difficulté l'idée de fermer son commerce et rêve d'une vie meilleure.

Devenez un membre à part entière de la communauté de Washington Heights et participez aux danses dans la première comédie musicale de style latin avec plus de 12 000 effets haptiques D-BOX. À voir sur grand écran dès le 11 juin.

Amateurs d'action, réjouissez-vous! Le neuvième chapitre de la saga Rapides et dangereux est rempli de cascades, d'explosions et de poursuites pour lesquelles ces films sont si célèbres et tant appréciés. Dans ce film à succès de l'été, Dom (Vin Diesel) doit faire face aux démons de son passé. Lui et son équipe embarquent dans un voyage au rythme effréné pour arrêter le meilleur chauffeur et la plus grande menace qu'ils ont eu à combattre : le frère de Dom, Jakob, interprété par nul autre que John Cena.

Le premier film D-BOX a été Rapides et dangereux 4 et par la suite, chaque chapitre de la saga a été présenté dans les cinémas D-BOX. Vous savez que ce sera comme si vous preniez place dans le siège du conducteur et que vous ressentirez chaque saut, chaque course folle et chaque explosion dès la sortie de Rapides et dangereux 9 dans les cinémas, le 25 juin.

Scarlett Johansson ajoute son nom à la liste croissante des superhéros féminins de Marvel à figurer en vedette d'un film. Il s'agit de Black Widow, l'histoire tant attendue de l'origine de la mystérieuse Natasha Romanoff. Le film, le plus récent dans la série Marvel Cinematic Universe, sera à l'affiche des cinémas D-BOX le 9 juillet.

Dans ce film dont l'histoire se déroule peu après les événements de Capitaine America : la guerre civile, mais avant ceux de Avengers : la guerre de l'infini, retournez aux origines de Black Widow, qui est forcée de revenir sur son passé d'espionne et de faire face à ses anciennes relations pour pouvoir affronter l'implacable Taskmaster.

Dans le film original Basket spatial, la superstar de la NBA, Michael Jordan, faisait équipe avec Bugs Bunny. Dans ce chapitre, c'est au tour de la nouvelle superstar d'aujourd'hui, Lebron James, de travailler avec le lapin bien-aimé dans ce long métrage d'action. Après l'enlèvement de son fils par un diabolique algorithme informatique appelé AI-G-Rhythm, Lebron fonce à toute vitesse pour rassembler l'équipe d'élite des personnages de Warner Bros. - soit tous les grands noms, de la famille des Pierrafeu jusqu'à King Kong - afin de battre l'équipe d'AI-G-Rhythm sur le terrain de basketball et retrouver son fils.

Avec une impressionnante brochette d'acteurs et d'étoiles de la NBA tels que Don Cheadle, Zendaya et Anthony Davis, ce film pour la famille amusera tous ceux et celles qui assisteront à ce grand match à compter du 16 juillet.

L'un des meilleurs guerriers et combattants à l'épée de l'équipe de G.I. Joe a maintenant son propre film! Ce long métrage d'action qui raconte l'histoire de l'un des personnages préférés des fans, Snake Eyes, depuis ses débuts, met en vedette Henry Golding. Il redonnera vie à la saga de G.I. Joe en présentant des batailles épiques. À l'affiche le 23 juillet.

Découvrez qui était Snake Eyes avant qu'il ne porte son masque de ninja et cesse de parler dans ce prologue rempli d'action qui vous fera ressentir chaque combat, autant interne qu'externe, pour mieux comprendre ce héros complexe et tant aimé de la série G.I. Joe.

Dwayne Johnson et Emily Blunt sont en vedette dans ce film inspiré du célèbre manège du même nom du parc d'attractions de Walt Disney, dont les chefs de bord sont toujours divertissants. Frank (Johnson) amène la docteure Lily Houghton (Blunt) et son frère (Jake Whitehall) en mission pour trouver l'arbre de la vie qui, selon la rumeur, possède des pouvoirs de guérison incroyables.

En chemin, les aventuriers doivent affronter des dangers à tout moment sous la forme de serpents, de piranhas et d'une expédition allemande rivale.

Mettez le cap sur ce film d'action, d'aventure et d'humour pour la famille quand la Croisière de la jungle arrivera dans les cinémas et les cinémas D-BOX le 30 juillet.

La suite tant attendue du succès de 2016, L'Escadron suicide : la mission donne vie à une autre mission de la Task Force X alors que les détenus les plus violents de la prison Bell Reve acceptent de remplir une mission dangereuse en échange d'une réduction de leur peine d'emprisonnement. Cette fois-ci, la Force est lourdement armée et envoyée sur l'ile de Corto Maltese, qui est peuplée d'ennemis et où une mort imminente peut survenir dans tous les coins.

Bien que L'Escadron suicide : la mission ne soit pas une suite du premier film, Viola Davis reprend son rôle d'Amanda Walker, Joel Kinnaman, celui de Rick Flag et Margot Robbie, celui de Harley Quinn. Les amateurs peuvent aussi s'attendre à revoir tout ce qu'ils ont aimé du premier film, c'est-à-dire beaucoup d'action, de revirements et de suspense. Ils seront assis au bout de leur siège tout au long du film.

Joignez-vous à Task Force X et à leur toute dernière mission, et ayez l'impression d'échapper de peu à la mort! Dans les cinémas et les cinémas D-BOX le 6 août.

Guy, un caissier de banque non joueur vit sans savoir qu'il fait partie d'un jeu vidéo immersif; les balles sifflantes et les explosions autour de lui ne le dérangent aucunement. Quand il en vient à se lasser d'être constamment pris en otage au travail, victime de vols ou renversé par des voitures, il apprend la véritable raison de cette violence dans sa ville et il prend la courageuse décision de faire partie du jeu pour changer la façon dont il est joué et le transformer pour le mieux.

Ce film met en vedette Ryan Reynolds, avec des apparitions des célèbres Youtubeurs Jacksepticeye, Lazarbeam, Ninja et Pokimane, ainsi que des acteurs Hugh Jackman, Dwayne Johnson, Tina Fey, John Krasinski et le défunt animateur de Jeopardy, Alex Trebek. Joignez-vous à l'aventure de Guy dans son jeu vidéo immersif et vivez chaque situation avec L'Homme libre, à l'affiche le 13 août.