D BOX Technologies : 3 Reasons to Integrate the D-BOX Haptic Technology Within Your Simulation & Training Program

La technologie haptique de D-BOX a été savamment conçue pour être fiable et rentable à long terme, en plus d'être offerte à une fraction du prix de bon nombre des systèmes du genre sur le marché. Toutes les nouvelles intégrations système haptiques de D-BOX sont complètement prises en charge pour une intégration fluide et une compatibilité intégrale avec les logiciels de formation. La technologie haptique de D-BOX, qui a fait ses preuves pour améliorer l'application pratique de la formation et l'expérience de l'utilisateur dans tout simulateur, fonctionne dans toutes les conditions et tous les environnements.

Découvrez comment la technologie haptique de D-BOX a permis à Precision Flight Controls de bâtir son propre créneau au sein de l'industrie de la simulation de vol.

Entreprise pionnière de cette industrie, Precision Flight Controls (PFC) a intégré le système de D-BOX il y a environ 15 ans. L'objectif était d'entrer sur le marché avec une solution de simulation de vol abordable, à faible empreinte et très fiable. Depuis, PFC a su demeurer le chef de file de la conception des appareils de formation au pilotage.

L'utilisation de la technologie haptique de D-BOX dans les simulations de vol s'est rapidement imposée comme une valeur ajoutée et, à présent, presque chaque simulateur de poste de pilotage construit par PFC en est doté.

« Nous savons ce que veulent nos clients et ce qu'il faut pour former des pilotes, et D-BOX est devenue une partie intégrante de la simulation de vol, améliorant toute notre gamme de produits à cet égard. »

Mike Altman, président et chef de la direction de Precision Flight Controls

Les distractions raisonnables comme les turbulences, la vibration des moteurs et la traînée parasite sont des éléments importants de la formation au pilotage. La technologie haptique de D-BOX crée une expérience entièrement immersive qui se rapproche le plus possible d'un vol réel.

Les systèmes de D-BOX permettent au pilote de déceler les indices d'une panne moteur ou de forts vents par la simulation de changements aux axes de tangage et de lacet. Ainsi, l'apprenant est forcément confronté à la pression associée au changement rapide de la situation et il doit consulter les instruments pour mieux comprendre la situation : un instinct qui sera d'une importance cruciale lors du passage du simulateur à un vrai poste de pilotage.

« Chaque pilote qui s'est entraîné avec le mouvement a adoré l'expérience. En faire soi-même l'expérience change vraiment la manière de voir les choses! »

Mike Altman, président et chef de la direction de Precision Flight Controls

Le système haptique de D-BOX est une solution éprouvée pour développer les réflexes kinesthésiques et la mémoire musculaire, ce qui rend les séances de formation plus réalistes et moins prévisibles. Ultimement, cela permet aux formateurs, aux opérateurs et aux apprenants d'atteindre leurs objectifs rapidement.

Si vous souhaitez intégrer la technologie haptique de D-BOX à votre programme de simulation et de formation, n'hésitez pas à parler avec un expert nous pour en apprendre davantage!