D BOX Technologies : Le NAD formera les créateurs en art numérique à la technologie haptique de D-BOX

D-BOX annonce un projet de collaboration en matière de divertissement haptique immersif avec l'École des arts numériques, de l'animation et du design de l'Université du Québec à Chicoutimi (NAD-UQAC). Le NAD-UQAC intègre dès maintenant, une formation à la technologie haptique, au sein des cursus de 1er et 2e cycle, répondant ainsi à une industrie en recherche constante de nouveauté.

Selon une étude de KPMG produite en août 2020 pour le compte de Montreal International, au cours des 10 dernières années à Montréal, l'emploi a augmenté en moyenne de 8 % par année en jeu vidéo et de 28 % en effets visuels faisant de Montréal un des 10 principaux centres mondiaux de la créativité numérique. Cette entente permettra de conscientiser et démontrer aux 400 étudiants en arts numériques du NAD-UQAC, qu'ils peuvent dorénavant créer des expériences uniques et ludiques pour les publicistes, les jeux, les films et les séries télé du futur en y intégrant de l'haptique.

« Le NAD-UQAC forme annuellement plus de 400 étudiants en imagerie de synthèse et en médias interactifs. L'industrie du jeu vidéo n'aura plus à les former en haptique, ils y auront été conscientisés et formés à l'université, »

Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX.

« L'haptique se démocratise et les studios vont rechercher une expertise en haute-fidélité haptique, le NAD-UQAC sera alors bien positionné pour placer ses étudiants et se démarquer dans le marché. »

Depuis son installation dans les murs de l'École, Robin Tremblay, professeur et cofondateur, a eu la chance de tester en primeur l'outil développé par D-BOX. Notamment, de célèbres productions étudiantes, comme Atmosphère, et de récentes publicités factices, comme Lumière par Vénus et Maneki-neko, qui ont pu être encodées pour faire vivre une expérience de visionnement plus immersive.

« Nous sommes très encouragés par l'état de la reprise cinématographique en Amérique du Nord suivant le « À l'École NAD UQAC, nous sommes constamment en quête de nouvelles expériences d'apprentissage pour nos étudiants en lien avec les avancées technologiques et les besoins présents et futurs des entreprises de notre écosystème »,

Suzanne Guèvremont, directrice de l'école.

« Ce partenariat en discussion depuis un certain temps se concrétise grâce à la volonté de D-BOX et de nos professeurs Yan Breuleux, Jocelyn Benoit et Louis-Philippe Rondeau de s'investir dans cette démocratisation de la technologie haptique et nous sommes très confiants qu'il permettra des innovations intéressantes », a commenté quant à lui Christian Beauchesne, responsable à la formation continue.

Ce n'est qu'un début pour D-BOX dans l'univers de la création et de la formation de talents, et cet engagement à long terme démontre l'ambition de D-BOX à s'intégrer à l'engouement de l'utilisation des outils de création IE Gaming Engine et de notre collaboration stratégique avec Audiokinetic.

Fondée en 1992 et située à Montréal, l'École des arts numériques, de l'animation et du design de l'Université du Québec à Chicoutimi est un établissement de formation et de recherche-développement en animation 3D, effets visuels, design et arts numériques qui a formé, au fil des 26 dernières années, des milliers d'animateurs 3D qui travaillent aujourd'hui dans les domaines du cinéma, de la télévision et du jeu vidéo au sein d'entreprises réputées à travers le monde. L'association entre l'École NAD et l'UQAC, qui remonte en 2008, permet annuellement à plus de 460 étudiants d'avoir accès à une offre de programmes d'études universitaires uniques au Québec. Consultez le site Web : nad.ca.

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement réalistes, immersives et haptiques en fournissant une rétroaction à l'ensemble du corps et en stimulant l'imagination par les effets de mouvements, de vibration et de texture. L'haptique permet essentiellement de ressentir des sensations qui seraient perçues si le corps interagissait directement avec des objets physiques. Cette expertise explique pourquoi D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d'applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, la mission de D-BOX est de faire vivre et vibrer le monde comme jamais. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social situé à Montréal, au Canada, et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis et à Beijing, en Chine. D-Box.com

