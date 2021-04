D BOX Technologies : Technologies D-BOX annonce un partenariat stratégique avec Los Angeles Distribution & Broadcasting

s'associe à Los Angeles Distribution & Broadcasting, Inc. (LADB), chef de file du traitement de contenu et de médias numériques établi à Los Angeles afin d'accélérer sa pénétration du marché consommateur. Cette entente à long terme, consolide la présence de D-BOX à Los Angeles, et aidera à accroitre la capacité et la vitesse de production du contenu haptique. Elle permettra également de solidifier nos relations d'affaires avec les importants studios de cinéma de films ainsi que les grandes chaînes de cinémas aux États-Unis, et de capitaliser sur le réseau d'affaires local de LADB auprès des studios et plus particulièrement auprès des plateformes émergentes de diffusion en continu.

Depuis près de 20 ans, LADB est un innovateur de l'industrie du divertissement. L'entreprise est reconnue par les membres de l'Académie de télévision des arts et des sciences pour sa rapidité d'exécution de services spécialisés aux principaux studios, producteurs, réalisateurs, sociétés de production et d'agences à Hollywood. En plus de faire partie de la liste des fournisseurs TPN (Trusted Partner Network), elle est la seule société de post-production au monde à avoir trois certifications ISO simultanées, dans une industrie où la protection et la confidentialité du contenu cinématographique est cruciale. L'accessibilité au contenu haptique est essentielle à la concrétisation de sa stratégie consommateur, D-BOX entend donc capitaliser sur l'expertise reconnue et le nombre de ressources disponibles chez LADB afin d'accélérer et accroître le développement de son contenu haptique.

« LADB opère de façon efficace et sécuritaire, en tirant parti de la technologie et de l'automatisation, ce qui nous permet d'offrir des solutions rentables à nos clients. Nous avons toujours suivi la cadence des développements dans l'industrie du divertissement afin de rester compétitifs. Notre partenariat avec D‑BOX permettra à LADB d'augmenter l'utilisation de nos capacités et ressources utilisées pour la livraison sécuritaire de contenu, » a déclaré Eric Collins, président et chef de la direction de LADB.

« D-BOX cherchait depuis longtemps le partenaire idéal, basé en Californie, près des exploitants de films ainsi que des grands studios, sur lequel elle pourrait compter pour passer en cinquième vitesse. LADB peut clairement nous épauler en ce sens et est également très près du marché émergent des grandes plateformes de diffusion en continu, ce qui est un attrait indéniable dans la quête de D-BOX vers le marché consommateur, mentionne Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. La covid-19 a accéléré l'engouement pour le divertissement à domicile et la société entend plus que jamais se positionner pour répondre à la demande et ainsi tabler sur cette opportunité. »

Les dépenses des consommateurs américains dans le segment du divertissement à domicile, qui sont menées par les services de diffusion en continu et la vidéo sur demande, ont atteint 25,2 milliards de dollars en 2019, et pour la première moitié de 2020, ils affichent une hausse de 25,7 %. En lançant plusieurs produits destinés aux consommateurs en 2021, D-BOX se positionne plus que jamais dans ce secteur très prometteur.

LADB est une société de traitement de contenu et de médias numériques sécurisés reconnue pour sa qualité et la rapidité de ses services de traitement. LADB est la seule installation possédant trois certifications ISO en plus de sa certification CDSA et de son programme de sensibilisation MPAA. LADB sert plus de 200 clients, y compris les grands studios hollywoodiens. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.ladb.com.

D-BOX crée et redéfinit des expériences de divertissement réalistes et immersives en faisant bouger tout le corps et en stimulant l'imagination par le mouvement. D-BOX a collaboré avec certaines des meilleures entreprises au monde pour offrir de nouveaux moyens de raconter des histoires de façon plus captivante. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d'une façon inédite.

Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, et à Beijing, en Chine. D-BOX.com

