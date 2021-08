D-BOX : UN GÉANT DES SALLES PREMIUM

Le 13 juillet, D‑BOX a eu l'honneur de participer à une séance Box Office ProLive Session pour discuter des géants des salles premium et de leur rôle dans le retour en salle après la pandémie mondiale.

Tombant à point, après la fin de semaine de lancement de Black Widow et quelques semaines après la sortie en salle de Rapides et dangereux 9, cette séance a donné l'occasion à un représentant de D‑BOX, accompagné de collègues des entreprises AMC et ICE Theaters, au même titre que d'une analyste d'Omdia, de souligner dans quelle mesure les salles premium ont véritablement contribué à favoriser le retour des cinéphiles en salle partout dans le monde!

Selon Charlotte Jones, analyste principale chez Omdia, les consommateurs ont tendance à favoriser les expériences immersives, uniques et de grande qualité, et Omdia a récemment noté une hausse de la valeur des salles premium de marque, malgré le fait que le prix du billet soit plus élevé.

Pour les exploitants, il s'agit d'excellentes nouvelles - bien que les salles premium ne représentent toujours qu'une petite partie de l'empreinte globale dans les salles de cinéma, une recherche démontre qu'il s'agit d'un segment en forte progression et qui pourrait s'accroître encore, en plus d'offrir un retour sur investissement élevé.

La recherche menée par Omdia révèle également que le marché est bien loin d'être sursaturé, alors que certains marchés européens comptent actuellement sur un nombre inférieur à la moyenne d'écrans premium, ce qui signifie que s'offrent aux salles de cinéma de multiples occasions de se doter de salles premium au cours des prochains mois et des prochaines années.

En raison du succès qu'ont connu les salles premium, de nombreux exploitants se dotent désormais de multiples salles de ce type, en plus de leurs propres écrans de marque, afin de maximiser leur potentiel d'attirer différents spectateurs de salle premium.

Alors que les salles de cinéma ont entrepris de rouvrir leurs portes après la pandémie de COVID‑19, les cinéphiles qui, au cours de la dernière année, sont restés chez eux pour visionner des films souhaitaient profiter de l'expérience la plus immersive possible à l'occasion de leur retour en salle. Par conséquent, la demande latente est plus forte pour les salles premium, puisque celles-ci offrent un facteur de différenciation supérieur à celui d'autres formes de diffusion en continu et de divertissement.

De toutes les salles premium qui occupent actuellement l'espace des salles de cinéma, l'empreinte dont jouit D‑BOX partout dans le monde se classe au deuxième rang, derrière IMAX.

Malgré le fait que D‑BOX est l'une des entreprises qui comptent le plus grand nombre d'installations de salles premium dans le monde, avec quelque 760 écrans dans 42 pays, l'entreprise ne cesse d'évoluer et de croître.

Comme l'a expliqué Jean-François Gagnon, directeur, Ventes mondiales, Cinéma en salle, de D‑BOX, lors de la séance en direct, huit écrans supplémentaires pourvus de fauteuils inclinables haptiques seront installés dans les salles de Cinemark aux États-Unis cette année, la plus récente de ces salles ayant ouvert ses portes récemment à Daly City, San Francisco.

Par ailleurs, D‑BOX a récemment installé un écran auprès de la chaîne Filmhouse au Nigeria - marché qui présente un énorme potentiel dans le segment premium - tandis qu'un autre auditorium D‑BOX complet est prévu pour Hoyts à Perth, en Australie, au cours des prochains mois.

Comme tous les participants l'ont expliqué, on note une forte demande d'expériences cinématiques immersives qui amènent les cinéphiles à fréquenter les salles afin de pouvoir profiter d'un niveau de divertissement qu'ils ne sont pas en mesure de recréer à la maison.

Jean-François Gagnon est lui-même revenu sur ce point en estimant que les spectateurs de D‑BOX ont démontré qu'ils étaient disposés à payer plus pour profiter d'une expérience premium, ceux-ci souhaitant de ce fait s'offrir une récompense après avoir été confinés à la maison pendant plus d'un an.

Cet intérêt croissant à l'égard des salles premium a été clairement démontré par les solides résultats de la fin de semaine de sortie en salle de D‑BOX pour les plus récents titres encodés pour D-BOX tels que Godzilla vs Kong, pour lequel plus de billets D‑BOX ont été vendus que pour l'édition précédente de Godzilla, en 2019. Cette réalité a également été démontrée de nouveau par l'énorme succès qu'a connu Rapides et dangereux 9, alors que D‑BOX a profité de résultats absolument exceptionnels à l'échelle mondiale, ce film figurant parmi ceux qui avaient obtenu les meilleures entrées depuis la fin de la pandémie. En raison de ces succès, D‑BOX se montre optimiste à l'égard du retour en salle et du maintien de la demande sur le segment premium.

La demande accrue sur le segment premium n'est pas le seul facteur qui a mené au récent succès qu'a connu D‑BOX puisqu'il importe de faire également mention de la qualité de l'expérience premium en tant que telle. Pour D‑BOX, l'encodage est un concept artistique dans la mesure où les ingénieurs du son écoutent les films et se réfèrent aux pistes audio pour intégrer la juste quantité de rétroaction haptique, de sorte que celle-ci ne soit jamais ni trop intense ni trop subtile.

Comme l'a expliqué Jean-François Gagnon lors de la discussion, cette rétroaction haptique parfaitement synchronisée commence à l'étape de la postproduction du film puisque D‑BOX travaille directement avec les partenaires des studios pour enrichir et sublimer la trame narrative de la façon dont le studio le souhaitait à l'origine.

Cette tâche est confiée aux concepteurs de systèmes haptiques de D‑BOX qui tirent parti de différents indices haptiques liés aux mouvements, aux vibrations et aux textures pour créer une piste de mouvements haptiques propre à chaque film. C'est grâce à ces pistes haptiques que D‑BOX est en mesure d'offrir un niveau parfaitement inédit d'immersion aux éléments audiovisuels d'un film, parvenant ainsi à captiver le public comme cela n'a jamais été possible auparavant.

En mobilisant et en reliant les sens des spectateurs cinéphiles, il est démontré que l'expérience premium de D‑BOX enrichit le rappel de mémoire et constitue une façon exceptionnelle de rehausser la trame narrative des scènes dénuées d'action d'un film, comme l'a si bien ajouté Jean-François Gagnon.

Comme la plupart des concepteurs de systèmes haptiques de D‑BOX ont une formation dans le domaine du son ou de la conception sonore, et que chacun d'entre eux a suivi le processus de formation propre à D‑BOX, ceux-ci sont en mesure de relever des détails et des sons propres à un film tout en créant une piste de mouvements qui cadre parfaitement avec l'action qui se déroule à l'écran, et respecte celle-ci.

Cela importe puisque c'est cette synchronisation précise qui permet justement de créer un véritable sentiment d'immersion et qui confère au résultat une dose accrue de réalisme, donnant aux spectateurs l'impression qu'ils font véritablement partie du film.

Ayant conclu des partenariats stratégiques avec la plupart des plus grands studios, D‑BOX est en mesure d'encoder une foule de genres de films différents pour les exploitants, de grands films d'action aux films à voir en famille et aux films d'horreur. Alors que s'annonce une foule de sorties en salle intéressantes parmi lesquelles figureront les superproductions que sont Dune, No Time to Die, Top Gun: Maverick, Venom: Let There Be Carnage, en plus d'un certain nombre de films internationaux, D‑BOX se réjouit à l'idée de collaborer avec les studios au cours des prochaines années sur des films qui susciteront l'affluence des spectateurs dans les salles de cinéma.

Alors que les salles premium sont de plus en plus populaires auprès des cinéphiles et des exploitants partout dans le monde, il importe que ceux-ci commercialisent comme il se doit leurs écrans premium afin d'en tirer le meilleur parti.

Comme il en a été discuté lors de la séance en direct, la programmation est extrêmement importante en ce qui concerne les salles premium. Il convient en effet de maximiser les lancements puisque les films ne sont généralement projetés qu'une semaine dans une salle premium puisque, la semaine suivante, ils auront été remplacés par un film encore plus récent.

Alors que le public dispose de peu de temps pour aller voir un film qui vient de sortir sur un écran premium, les participants au groupe de discussion ont insisté sur l'importance que revêt le fait d'établir rapidement la grille de programmation. En effet, en établissant la grille de programmation d'avance, il devient également possible de commercialiser l'expérience premium d'avance!

Les participants ont insisté sur le fait que cette activité de commercialisation est particulièrement cruciale lors du retour dans les salles de cinéma puisqu'est prévue une foule de films de notoriété au cours des troisième et quatrième trimestres, en raison des reports imputables à la pandémie.

Les exploitants doivent faire comprendre à leur clientèle qu'elle doit s'efforcer d'aller voir le film de son choix dans la salle premium qu'elle préfère pratiquement dès qu'il sort en salle du fait du caractère chargé de la programmation. Si le public n'est pas conscient de cette réalité, les salles de cinéma (et les cinéphiles) se priveront de l'occasion qui est la leur de tirer le meilleur parti de leurs écrans premium.

En raison de la forte demande latente en matière de salles premium et compte tenu du fait qu'il y a tant de possibilités d'expansion et de croissance, D‑BOX se réjouit à l'idée de continuer à fournir à ses exploitants des expériences haptiques de grande qualité que les spectateurs souhaiteront renouveler encore et encore, pendant de nombreuses années.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur la façon dont D‑BOX est en mesure d'augmenter votre clientèle et votre chiffre d'affaires, nous vous invitons à communiquer avec l'un de nos experts haptiques dès aujourd'hui!