D-BOX annonce l'élection de ses administrateurs

MONTRÉAL, 15 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), chef de file mondial des expériences de divertissement haptiques et immersives, a tenu aujourd’hui son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires.



Tous les candidats à l'élection des membres du conseil d’administration qui ont été proposés dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 3 août 2021 ont été élus à titre d'administrateurs lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire de la Société.

Les résultats du vote sont les suivants :

NOM DU CANDIDAT EN FAVEUR % DE VOTE POUR ABSTENTIONS % D’ABSTENTION Sébastien Mailhot 71 897 975 92,59% 5 758 052 7,41% Brigitte Bourque 71 250 925 91,75% 6 405 102 8,25% Luc Martin 71 923 337 92,62% 5 732 690 7,38% Denis Chamberland 71 892 047 92,58% 5 763 980 7,42% Louis P. Bernier 71 086 337 91,54% 6 569 690 8,46% Ève Laurier 71 924 925 92,62% 5 731 102 7,38% Jean-Pierre Trahan 71 199 521 91,69% 6 456 506 8,31%

