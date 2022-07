D-BOX offre un divertissement immersif de simulation de course haptique durant le Grand Prix de France

Deux tentes seront équipées d’une zone de mouvement D-BOX, dont une portant les marques Mercedes-Benz / Mercedes-AMG qui présenteront également cinq simulateurs de course

LE CASTELLET, France et MONTRÉAL, 21 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), chef de file mondial des expériences de divertissement haptiques et immersives, et le GIP Grand Prix de France – Le Castellet (« Grand Prix de France ») sont heureux d’annoncer une collaboration unique pour la saison de Formule 1, où D-BOX fournira deux zones de mouvement D-BOX et mini cinémas, chacun équipé de 18 sièges haptiques pour recréer les sensations et l’expérience de course comme si vous étiez au volant d’une voiture de course. L’une des tentes portera les marques Mercedes-Benz / Mercedes-AMG et sera également équipée de cinq simulateurs de course. Les deux tentes seront ouvertes aux passionnés de tous âges et de tous niveaux derrière la chicane nord pendant l’événement, du 22 au 24 juillet, pour leur offrir une expérience de course aussi réaliste que possible. De plus, des amateurs chanceux courront la chance de gagner une plateforme haptique lors de leur visite, dans le cadre d’un concours.



La simulation de course devient de plus en plus populaire et D-BOX profite de cette occasion du marché en offrant une expérience de simulation de course immersive de pointe. Nous nous approchons maintenant du réalisme de la course automobile, tant sur le plan de la représentation réaliste des circuits de course établis comme Le Castellet que sur le plan des sensations ressenties dans une voiture de course. Cette occasion qu’offre le Grand Prix de France de Formule 1 permettra au grand public de ressentir les véritables sensations de conduite d’une voiture de course sur un véritable circuit.

« D-BOX est très heureuse de participer à un événement aussi prestigieux. Nous sommes fiers d’avoir été le premier système haptique approuvé par la Fédération internationale de l’automobile (FIA), qui est aujourd’hui reconnu de nouveau par le Grand Prix de France de Formule 1, a déclaré Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. La zone de mouvement est le moyen idéal de vivre une expérience de course réaliste. Bravo au Grand Prix de France de Formule 1, ce type d’activité entraîne une grande participation du public et lui permet de se rapprocher de la Formule 1. »

Nous serons présents lors du Grand Prix de France de Formule 1 les 22, 23 et 24 juillet au Castellet dans l’Hexagone. D-BOX et Mercedes-Benz / Mercedes-AMG présenteront deux zones de mouvement D-BOX qui recréent l’expérience de course et donnent l’impression aux utilisateurs de piloter une voiture de course. Les participants pourront également s’asseoir dans l’une des cinq plateformes de simulation de course Mercedes-Benz / Mercedes-AMG.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX crée et redéfinit des expériences de divertissement réalistes et immersives en faisant bouger tout le corps et en stimulant l’imagination par les effets du mouvement, des vibrations et des textures. D-BOX a collaboré avec certaines des meilleures entreprises au monde pour offrir de nouveaux moyens de raconter des histoires de façon plus captivante. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d’applications de réalité virtuelle, d’expérience métavers, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d’une façon inédite. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, et à Beijing, en Chine. Visitez le site D-BOX.com .