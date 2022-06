D-BOX présentera à un webinaire pour les investisseurs de Radius Research le 7 juin, 2022

LONGUEUIL, Québec, 03 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX ») (TSX : DBO), un chef de file mondial des expériences de divertissement haptiques et immersives, est heureuse d'annoncer que Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX Technologies, David Montpetit, chef de la direction financière, et Steve Li, vice-président des relations avec les investisseurs, participeront à un webinaire pour les investisseurs de Radius Research le 7 juin 2022 à 12 h 30 HAE. D-BOX discutera des résultats de l’exercice financier 2022 et répondra aux questions.



Date et heure de la présentation : 7 juin 2022 à 12 :30 PM ET

Lien pour l’enregistrement au webinaire :

https://us02web.zoom.us/webinar/register/9016540221666/WN_uX7F11iPQjy4Nl0XCZIqIA

