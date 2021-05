D-BOX renforce sa présence aux États-Unis avec son partenaire Cinemark

MONTRÉAL, 26 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX ») (TSX : DBO), un chef de file mondial des expériences de divertissement haptiques et immersives, et Cinemark Holdings, Inc. (« Cinemark ») (NYSE : CNK), l’une des plus grandes et des plus influentes entreprises d’exploitation de salles de cinéma, sont heureuses d’annoncer la signature d’une nouvelle entente visant l’installation de fauteuils inclinables haptiques D-BOX dans huit établissements supplémentaires, ce qui portera à 99 le nombre de salles Cinemark munies de sièges D-BOX à l’échelle des États-Unis.



Au cours des dix-huit prochains mois, Cinemark améliorera l'expérience de divertissement à Daly City, Roseville, Waco, Jacksonville, Frisco, Kirkland, Durbin Park et Downey. Avec ces luxueux fauteuils inclinables haptiques, D-BOX continue de rehausser l’expérience cinématographique en salle, en plongeant les spectateurs dans l’histoire grâce à une synchronisation parfaite de l’action à l’écran avec le système breveté de contrôle individuel des mouvements intégré aux sièges.

« Nous sommes ravis et enthousiastes à l’idée de collaborer une nouvelle fois avec notre partenaire de longue date, Cinemark », a déclaré Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. « Cette nouvelle entente confirme la valeur ajoutée que l’expérience cinématographique D-BOX apporte aux cinéphiles dans le choix de leur divertissement. Nous conférons une dimension immersive complète à l’expérience cinématographique. »

« Nous sommes très encouragés par l'état de la reprise cinématographique en Amérique du Nord suivant le déploiement rapide des vaccins, l'assouplissement des restrictions gouvernementales et les récents succès au box-office, qui démontrent une demande refoulée pour l'expérience immersive et en salle », a déclaré Damian Wardle, vice-président exécutif, opérations et présentation des technologies de Cinemark. « D-BOX améliore davantage le niveau de divertissement et transporte les cinéphiles dans l'action de l'écran comme jamais auparavant, ce qui permet une évasion de la réalité, dont nos clients avaient grand besoin. »

Alors que la pandémie a refaçonné de nombreux aspects de l’expérience en salle, D-BOX a maintenu sa présence dans près de 760 salles de plus de 40 pays, en accueillant à nouveau les amateurs de la technologie dans les salles de cinéma des quatre coins du monde.

À propos de Cinemark Holdings, Inc.

Cinemark (NYSE : CNK), dont le siège social se situe à Plano, au Texas, est l’une des entreprises d’exploitation de salles de cinéma les plus importantes et les plus influentes au monde. Son réseau, composé de diverses marques parmi lesquelles on trouve également Century, Tinseltown et Rave, exploite 523 cinémas (325 aux États-Unis, 198 en Amérique du Sud et en Amérique centrale), ce qui représente 5 872 écrans (4 436 aux États-Unis, 1 436 en Amérique du Sud et en Amérique centrale) dans 42 États américains et 15 pays de l’Amérique du Sud et de l’Amérique centrale. Cinemark offre toujours une expérience extraordinaire à ses clients, de l’achat initial du billet jusqu’au générique de fin, notamment grâce à Movie Club, le premier programme d’abonnement lancé par un exploitant américain, au plus haut taux de pénétration des sièges inclinables Luxury Lounger parmi les principales chaînes de cinéma, à XD, la marque numéro un d’écrans grand format, ainsi qu’à de nombreuses options d’aliments et de boissons qui améliorent davantage l’expérience cinématographique. Pour en savoir plus, consultez le site www.cinemark.com.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement réalistes, immersives et haptiques en fournissant une rétroaction à l'ensemble du corps et en stimulant l'imagination par les effets de mouvements, de vibration et de texture. L'haptique permet essentiellement de ressentir des sensations qui seraient perçues si le corps interagissait directement avec des objets physiques. Cette expertise explique pourquoi D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d'applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, la mission de D-BOX est de faire vivre et vibrer le monde comme jamais. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social situé à Montréal, au Canada, et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis et à Beijing, en Chine. D-Box.com



POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER :