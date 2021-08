D-BOX renforce sa présence en Allemagne

MONTRÉAL, 24 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX Inc. (« D-BOX » ou la « société ») (TSX : DBO), chef de file mondial des expériences de divertissement haptiques et immersives, et ECCO Cine Supply and Service GMBH (« ECCO ») sont heureuses d’annoncer l’installation de 90 sièges haptiques, dont 16 sièges inclinables, pour sept écrans, à cinq emplacements en Allemagne. L’installation devrait être terminée d’ici la fin septembre.



ECCO, qui a été un excellent partenaire pour D-BOX depuis 2014, a fourni une foule de solutions technologiques novatrices aux exploitants et aux propriétaires de cinéma d’Allemagne et d’Europe. L’entreprise réhaussera l’expérience de divertissement à cinq emplacements en Allemagne.

Deux écrans au Cinewood Kinocenter à Waldkraiburg

Deux écrans au Lichtburg Center à Dinslaken

Un écran au Regina Palast à Leipzig

Un écran au Capitol Kino à Altenburg

Un écran au Cinema CiD à Döbeln



Avec ces fauteuils inclinables haptiques immersifs, D-BOX continue de rehausser l’expérience cinématographique en salle, en améliorant la trame narrative grâce à une synchronisation parfaite de l’action à l’écran avec le contrôle des mouvements intégré aux sièges.

« En tant que partenaire de longue date pour les ventes, l’installation et le soutien technique des produits D-BOX, ECCO possède une grande compréhension du marché européen, de notre technologie et des avantages qu’ils offrent aux exploitants et aux cinéphiles, a déclaré Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. Sa contribution au succès de D-BOX en Allemagne et en Europe est inégalée. »

« La pandémie n’est pas encore terminée, mais les exploitants sont grandement encouragés par l’état de la reprise des cinémas en Allemagne et la demande accrue pour une expérience cinématique immersive bonifiée, a déclaré Thomas Rüttgers, directeur général à ECCO. Étant donné le grand succès des plus récentes superproductions et la sortie prochaine du nouveau James Bond, Mourir peut attendre, ECCO trouvait important de faire installer ces écrans à temps pour profiter du plus récent film d’une franchise dont le succès mondial est quasiment déjà assuré. »

À ce jour, ECCO a déjà installé plus de 160 écrans D-BOX en Allemagne, partout au pays.

À PROPOS D’ECCO CINE SUPPLY AND SERVICE GMBH

ECCO est un des plus importants fournisseurs et intégrateurs pour le cinéma en Allemagne et l’un des partenaires de distribution estimés de D-BOX pour des pays ciblés d’Europe.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement réalistes, immersives et haptiques en fournissant une rétroaction à l'ensemble du corps et en stimulant l'imagination par les effets de mouvements, de vibration et de texture. L'haptique permet essentiellement de ressentir des sensations qui seraient perçues si le corps interagissait directement avec des objets physiques. Cette expertise explique pourquoi D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d'applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, la mission de D-BOX est de faire vivre et vibrer le monde comme jamais. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social situé à Montréal, au Canada, et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis et à Beijing, en Chine. D-Box.com