D-BOX renforce sa présence mondiale chez les exploitants de cinéma avec dix nouveaux emplacements

MONTRÉAL, 26 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX ») (TSX : DBO), chef de file mondial des expériences de divertissement haptiques et immersives, est heureuse d’annoncer la signature d’une entente avec un des plus important exploitant de salles de cinéma monomarque dans l’hémisphère sud. Dix nouveaux emplacements équipés de fauteuils inclinables haptiques D-BOX s’ajouteront à leurs emplacements D-BOX existants avant le 31 décembre 2023. Forte d’une base d’amateurs fidèles qui ne cesse de grandir dans plus de 40 pays, D-BOX compte désormais, avec ces nouveaux emplacements, 768 écrans équipés de sa technologie haptique exclusive, incluant les huit nouveaux écrans Cinemark annoncés récemment.



Avec ces luxueux fauteuils inclinables haptiques, D-BOX continue d’ajouter une dimension immersive complète à l’expérience cinématographique des spectateurs, grâce à une synchronisation parfaite de l’action à l’écran avec le système breveté de contrôle individuel des mouvements intégré aux sièges. Le résultat est une expérience bonifiée qui a changé du tout au tout la façon dont les gens regardent des films.

« Nous sommes fiers de collaborer une nouvelle fois avec ce partenaire. Cette récente entente confirme que les cinéphiles aiment sentir qu’ils font partie de l’action montrée au grand écran, a déclaré Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. Ce partenariat est important pour nous, et nous les remercions de la confiance qu’ils accordent à notre technologie haptique novatrice et immersive. Grâce au déploiement progressif des vaccins, les gens reprennent déjà une vie quasi normale et recommencent à fréquenter les salles de cinéma comme avant. L’expérience immersive haut de gamme offerte par D-BOX rehausse le divertissement et est une des raison pour lesquelles les cinéphiles retournent au cinéma.»

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement réalistes, immersives et haptiques en fournissant une rétroaction à l'ensemble du corps et en stimulant l'imagination par les effets de mouvements, de vibration et de texture. L'haptique permet essentiellement de ressentir des sensations qui seraient perçues si le corps interagissait directement avec des objets physiques. Cette expertise explique pourquoi D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d'applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, la mission de D-BOX est de faire vivre et vibrer le monde comme jamais. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social situé à Montréal, au Canada, et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis et à Beijing, en Chine. D-Box.com



POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER :

TECHNOLOGIES D-BOX INC.

Stéphane Vidal David Montpetit Vice-président, Marketing et communications Chef des finances 450 442-3003, poste 373 450 442-3003, poste 296 svidal@d-box.com dmontpetit@d-box.com