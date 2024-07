MONTRÉAL, 29 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-BOX Technologies Inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX:DBO), chef de file mondial en expériences de divertissement haptiques et immersives, a le plaisir d'annoncer la nomination de Jean-François Gagnon au poste de vice-président principal. Ce changement s’inscrit dans des efforts visant à dynamiser la croissance de D-BOX pour l'année fiscale courante et au-delà. Il rejoint l'équipe de direction de D-BOX et entrera en poste à compter du 12 août prochain.



Fort d’une vaste expertise en ventes dans le secteur commercial, particulièrement dans le secteur du cinéma en salle, M. Gagnon, sera chargé de diriger les efforts commerciaux de la Société, notamment en développant la stratégie de ventes et de partenariats de tous les secteurs d’activités. Il apportera la vision stratégique et opérationnelle nécessaire aux ventes, afin de mener D-BOX vers sa prochaine phase de croissance à l’échelle mondiale

« Ces changements s'inscrivent dans notre orientation stratégique visant à accélérer notre croissance dans le secteur commercial », déclare Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. « Nous sommes convaincus que l'arrivée de Jean-François au sein de notre équipe de direction sera un atout majeur pour atteindre nos objectifs ambitieux. »

Par ailleurs, D-BOX annonce le départ de Karen Mendoza, vice-présidente aux ventes. La Société tient à remercier sincèrement Mme Mendoza pour sa contribution au développement de D-BOX et lui souhaite bon succès dans ses projets futurs.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX crée et redéfinit des expériences de divertissement réalistes et immersives en faisant bouger tout le corps et en stimulant l’imagination par les effets du mouvement, des vibrations et des textures. D-BOX a collaboré avec certaines des meilleures entreprises au monde pour fournir de nouveaux moyens de rendre des histoires plus palpitantes. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d’applications de réalité virtuelle, d’expérience dans le métavers, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d’une façon inédite. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, et à Beijing, en Chine. Consultez D-BOX.com.

