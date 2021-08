La course avec D-BOX : améliorez votre expérience de simulation de course

Comment les pilotes de course poussent-ils constamment leur véhicule jusqu'à ses limites et maximisent-ils leurs performances tour après tour?

La réponse est simple et logique : les pilotes sont parfaitement en phase avec leur véhicule et ont appris à comprendre et à interpréter les retours d'information les plus subtils qu'il leur fournit, ce qui les aide à réagir et à anticiper ce qui va suivre sur la piste.

On peut dire la même chose des amateurs de simulation de course qui veulent s'améliorer : plus ils comprennent leur véhicule, plus ils peuvent déployer leur plein potentiel.

D-BOX a été établie avec la conviction que les amateurs de simulation de course ont droit au même degré de symbiose entre l'homme et la machine afin qu'ils puissent eux aussi extraire toute la performance de leur voiture de course - et notre expérience haptique de simulation de course est donc un produit accessoire de cette philosophie. Nous accordons la priorité au réalisme et aux performances, de la conception du produit à l'intégration du jeu en passant par les fonctions logicielles!

La technologie de mouvement haptique haute fidélité de D-BOX offre une expérience de simulation de course de première qualité et à valeur ajoutée grâce à une attention extrême aux détails, à des partenariats stratégiques avec des studios de jeux, à des pilotes professionnels et plus encore, ce qui offre aux amateurs de simulation de course tout ce dont ils ont besoin pour passer au niveau supérieur.

Lorsqu'une plateforme est alimentée par le système haptique haute fidélité de D-BOX, il est garanti qu'en plus d'être extrêmement réaliste et précise, qu'elle vous plongera dans la course d'une manière que les plateformes sans mouvement ne peuvent pas faire.

Ce n'est pas seulement parce que le mouvement ajoute à l'expérience, mais parce que le code haptique de D-BOX est intégré directement dans le moteur du jeu par des professionnels expérimentés. En collaborant avec les développeurs, nous veillons à ce que les amateurs de simulation de course vivent le jeu tel qu'il a été conçu à l'origine par les studios.

Nous collaborons également avec certains des plus grands studios de jeux du monde, tels que Codemasters, Kylotonn et Microsoft, afin de mettre en œuvre notre retour haptique de marque dans le plus grand nombre de jeux possible et de garantir la prestation la plus réaliste de tous les systèmes du marché.

Ce niveau de collaboration signifie que D-BOX a accès à beaucoup plus de données et de télémétrie que les autres fournisseurs de mouvement, ce qui vous donnera un tour d'avance dans la course. Cela signifie également que nous sommes en mesure de vous fournir une représentation plus profonde et plus précise du retour haptique réel que ressentirait un véritable pilote de course.

Bien que l'intégration directe du code de mouvement soit l'une des forces de D-BOX, le véritable avantage du système haptique de D-BOX réside dans la subtilité du mouvement et sa capacité inégalée à reproduire les hautes fréquences par une combinaison de mouvements, de vibrations et de textures.

Plutôt que de se fier uniquement à la force g et à la vitesse de déplacement (ce qui rendrait l'expérience plus intense, mais nettement moins précise), les systèmes de D-BOX fournissent un retour d'information granulaire et subtil. Cela se traduit par des indices précis tels que la perte de traction et les irrégularités de la route, qui sont largement considérés par les pilotes professionnels comme des facteurs clés pour rendre la simulation de course aussi réaliste que possible.

C'est l'imbrication des hautes et basses fréquences qui aide véritablement les pilotes à mieux comprendre le comportement du véhicule simulé et donc à améliorer leurs performances. Ces indices subtils permettent aux conducteurs de savoir comment réagir à des obstacles tels que le survirage ou le sous-virage avant même d'avoir reçu un indice sonore ou visuel du jeu, ce qui leur donne un avantage compétitif!

En fait, nos signaux de mouvement sont si réalistes que dans certains des jeux de rallye les plus intenses, tels que D.I.R.T Rally 2.0, ils servent à améliorer l'audio - les lignes audio du copilote sont enregistrées par un acteur sur les systèmes de D-BOX pour reproduire l'intensité de la course que vivent les vrais pilotes de rallye! La subtilité et le réalisme de D-BOX sont vraiment inégalés - pour les amateurs de simulation de course, une intensité élevée ne signifie pas immédiatement un niveau de réalisme plus élevé!

Comme la simulation de course n'est pas une expérience « taille unique », chaque pilote préférera des réglages différents. C'est pour cette raison que nous avons créé le D-BOX Game Centerpour que vous puissiez personnaliser complètement vos préférences à votre goût!

Dans le Game Center, vous pouvez activer le retour haptique pour tout jeu compatible et affiner l'expérience pour qu'elle soit adaptée à votre goût.

Les options de personnalisation comprennent le freinage, l'accélération, les frôle-trottoirs, le pitch, le roll, les vibrations du moteur, les vibrations des pneus et bien plus encore. Il vous suffit de régler les paramètres à l'aide de curseurs pour ressentir ce que vous voulez ressentir, et le Game Center veille automatiquement à ce que le réalisme reste une priorité absolue dans vos paramètres spécifiques.

Ces paramètres peuvent être sauvegardés dans différents profils d'utilisateur, profils de jeu et même dans des profils de véhicule spécifiques, ce qui vous permet d'avoir toujours un accès facile aux paramètres qui vous conviennent le mieux et vous donne un contrôle d'une extrême précision.

Il n'y a pas de meilleure façon de mettre en valeur la qualité du système haptique de D-BOX qu'à la faveur de notre expérience inégalée dans de multiples industries et les divers partenariats que nous avons formés au cours des 20 dernières années.

Au cours de cette période, D-BOX a accumulé une expertise précieuse et a constamment repoussé les limites de ce qui était considéré comme possible non seulement dans le monde de la simulation de course, mais aussi dans l'aérospatiale, le divertissement à domicile, la formation professionnelle par simulation, les jeux, les salles de cinéma et plus encore.

Tout ce que nous avons appris de nos principaux secteurs d'activité, de nos partenaires et de l'évolution de notre technologie a été réuni pour créer l'expérience de simulation de course ultra réaliste et haute fidélité que vous connaissez aujourd'hui et dont bénéficient tant de pilotes de course de tous niveaux.

Lorsque vous équipez votre plateforme de la technologie haptique de D-BOX, vous utilisez un produit qui requiert peu ou aucun entretien et qui est conçu pour durer toute une vie, même lorsqu'il est utilisé en rallye automobile asphalte et terre (rallycross) ou dans d'autres environnements exigeants (y compris le vol!).

Quel que soit le jeu, quel que soit l'environnement et quelles que soient les exigences, les systèmes haptiques de D-BOX sont tous conçus et fabriqués en interne afin de garantir que votre système de haute qualité ne vous laissera jamais tomber.

« J'utilise D-BOX depuis un moment et j'aime la façon dont il reproduit les mouvements du châssis d'une voiture de rallye. Bien sûr, en tant que pilote de rallye, j'ai tendance à choisir des jeux de rallye qui ont beaucoup d'effets 3D, ce qui exige beaucoup de travail des actionneurs. Ils tiennent bien le coup. Je sais qu'ils sont très solides, super solides, et je vais les utiliser pendant encore longtemps »

Louise Cook, pilote de rallye professionnelle

Aujourd'hui, D-BOX est fière de posséder le premier et le seul système haptique qui a été homologué par la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), l'organisme qui régit les séries de courses les plus prestigieuses au monde.

En faisant tester le système haptique haute fidélité de D-BOX pendant des heures et des heures par certains des meilleurs ingénieurs au monde, la FIA a conclu que celui-ci est le plus réaliste, le plus immersif et le plus durable sur le marché actuel, digne des pilotes professionnels dans les séries qu'elle régit.

Cette certification prestigieuse nous a permis d'établir des liens avec des pilotes professionnels, des amateurs de simulation de course et des organisations dans le monde entier qui utilisent et défendent le système haptique de D-BOX.

Aujourd'hui, nous collaborons avec le pilote de NASCAR Anthony Alfredo, la pilote de rallye Louise Cook et l'équipe professionnelle de course britannique TeamBRIT, entre autres, qui bénéficient tous du retour haptique de D-BOX comme outil d'entraînement.

Nés du désir de permettre aux amateurs de simulation de course de déployer leur plein potentiel, les systèmes haptiques de haute qualité et éprouvés de D-BOX amplifient votre expérience de simulation de course à un tout nouveau niveau, et ce, avec un réalisme et des détails inégalés.

En amplifiant le réalisme, la durabilité et la finesse du retour haptique grâce à de solides partenariats, à la mise en œuvre exclusive de codes de mouvement et à 20 ans d'expérience, D-BOX permet aux pilotes de tous genres de maximiser leur potentiel, tant sur la piste qu'en dehors.

Faire une course avec D-BOX, c'est amplifier votre expérience pour vous faire sentir comme si vous étiez vraiment dans un véhicule sur une piste, de sorte que lorsque vous y arriverez, que ce soit sur une piste réelle ou dans un championnat de simulation de course, vous serez prêt à doubler vos concurrents.