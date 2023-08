Le premier trimestre couronne les quatre meilleurs trimestres consécutifs de l’histoire

Le BAIIA ajusté* a grimpé de 108 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 1,3 million de dollars



Les revenus totaux ont augmenté de 47 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 10,5 millions de dollars

Les ventes de systèmes ont augmenté de 73 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 7,5 millions de dollars

Les revenus tirés des droits d’utilisation, de la location et de la maintenance ont atteint 3 millions de dollars – le meilleur résultat à ce jour

Bénéfice net de 0,5 million ou 0,002 $ par action



MONTRÉAL, 10 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), chef de file mondial des expériences de divertissement haptiques et immersives, a annoncé aujourd’hui les résultats de son premier trimestre de l’exercice 2023 clos le 30 juin 2023. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

« Nous continuons d’exécuter notre plan en vue d’une croissance rentable, a affirmé Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de Technologies D-BOX. À la suite de la forte croissance des revenus réalisée à l’exercice 2023, nous sommes heureux de présenter notre deuxième meilleur trimestre de l’histoire au chapitre des revenus, du BAIIA ajusté et du bénéfice net. Le premier trimestre est notre meilleur à ce jour pour ce qui est des revenus tirés des droits d’utilisation, de la location et de la maintenance. De plus, nos revenus totaux des quatre derniers trimestres s’élèvent à 37,5 millions de dollars, soit le montant le plus élevé de l’histoire de D-BOX pour quatre trimestres consécutifs. »

« Nous créons notre élan dans plusieurs marchés clés. Nous poursuivons notre déploiement dans le marché du cinéma en salle, où notre deuxième trimestre devrait profiter des sorties D-BOX de Barbie, d’Indiana Jones et le Cadran de la destinée, de Mission : Impossible - Bilan mortel, première partie, de Gran Turismo et d’autres films. Nous connaissons un grand succès en simulation et en formation et notons des gains dans le marché des simulateurs de course et des jeux vidéo. Nous avons notamment commencé à percevoir des revenus de la chaise de jeu vidéo Motion 1 pendant le trimestre. En outre, nous constatons un important potentiel de croissance de notre noyau d’installation et de notre écosystème haptique de pointe à l’échelle mondiale tout en maintenant une croissance rentable. »

Données financières sélectionnées

(en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le 30 juin 2023 2022 Revenus totaux 10 491 7 113 Revenus tirés des droits d’utilisation, de la location et de la maintenance 3 011 2 792 Revenus des ventes de systèmes 7 480 4 321 Marge brute excluant l’amortissement* 5 630 4 291 Résultat net 496 29 BAIIA ajusté* 1 257 605 Au

30 juin 2023 Au

31 mars 2023 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 881 3 116

*Pour plus d’informations sur ces mesures, voir la section Mesures financières non conformes aux IRFS du présent communiqué de presse.

APERÇU DU PREMIER TRIMESTRE

Les revenus ont augmenté de 3,4 millions de dollars, ou 47 %, pour s’établir à 10,5 millions de dollars, contre 7,1 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. Les ventes de systèmes ont augmenté de près de 3,2 millions de dollars, ou 73 %, stimulées par de fortes hausses dans les marchés de divertissement et de simulation et formation. Les ventes de systèmes de simulation et de formation ont connu une hausse de 153 % et ont atteint 2,9 millions de dollars grâce à la croissance dans le secteur des transports. Les ventes de systèmes de divertissement ont augmenté de 44 % pour atteindre 4,5 millions de dollars en raison principalement de l’expansion et de la croissance du marché des simulateurs de course.

Les revenus tirés des droits d’utilisation, de location et de maintenance ont établi un nouveau record trimestriel avec une hausse de 8 % pour atteindre 3,0 millions de dollars comparativement à 2,8 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. La croissance était attribuable à la présence accrue de la Société dans les salles de cinéma, de même qu’au succès des films des studios à l’affiche comparable à la même période l’an dernier.

La marge brute excluant l’amortissement rattaché au coût des produits vendus s’est élevée à 5,6 millions de dollars comparativement à 4,3 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. La marge bénéficiaire brute excluant l’amortissement a diminué à 54 % comparativement à 60 % il y a un an en raison d’une proportion plus élevée (composition du marché) de ventes de systèmes comparativement aux revenus tirés des droits d’utilisation, de location et de maintenance de la même période l’an dernier. Les revenus tirés des droits d’utilisation, de la location et de la maintenance génèrent une marge supérieure à celle des ventes de systèmes.

Les charges d’exploitation du trimestre étaient de 4,7 millions de dollars, soit 44,5 % des revenus, comparativement à 3,8 millions de dollars, ou 53,7 % des revenus, au premier trimestre de l’an dernier. La hausse des charges d’exploitation était principalement attribuable à la hausse de 0,3 million de dollars des frais de recherche et de développement en raison des projets liés à la prochaine génération de contrôleurs d’actuateurs et au développement de logiciels ; à une hausse de 0,2 million de dollars des frais de ventes et de marketing, surtout causée par une réduction de 125 000 dollars de l’aide gouvernementale comparativement à la même période l’an dernier ; et à la fluctuation des devises de près de 0,3 million de dollars en raison de la volatilité du dollar canadien comparativement à la devise américaine entre les périodes. Les initiatives de marketing et la participation à des foires commerciales, à des événements de développement des affaires et à des voyages centrés sur les marchés du divertissement et des jeux vidéo ont aussi contribué à la hausse des frais de vente et de marketing.

Le BAIIA ajusté a augmenté de 107,8 % pour atteindre 1,3 million de dollars comparativement à 0,6 million de dollars au même trimestre l’an dernier. Le bénéfice net était de 496 000 dollars (profit net de base et dilué de 0,002 $ par action) comparativement à 29 000 dollars (profit net de base et dilué de 0,000 $ par action) pour la même période l’an dernier.

Le 30 juin 2023, D-BOX avait un fonds de roulement de 9,0 millions de dollars, incluant la trésorerie et des équivalents de trésorerie de 3,9 millions de dollars, comparativement au fonds de roulement de 8,4 millions de dollars et à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie de 3,1 millions de dollars le 31 mars 2023.

AVIS DE WEBINAIRE POUR LES INVESTISSEURS

La direction de D-BOX participera à un webinaire pour les investisseurs organisé par Radius Research le vendredi 11 août 2023 à 9 h 00 HE. Pendant le webinaire, la direction discutera des résultats financiers de D-BOX du premier trimestre et des quatre derniers trimestres consécutifs, de même que des récents développements dans les marchés clés. Toute personne souhaitant participer au webinaire peut s’inscrire à https://bit.ly/DBOX2024Q1.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AU PREMIER TRIMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2023

L’information financière inhérente au premier trimestre clos le 30 juin 2023 devrait être lue conjointement avec les états financiers consolidés vérifiés de la Société et le rapport de gestion de l’entreprise en date du 10 août 2023. Ces documents peuvent être consultés au www.sedar.com.

MESURES DE PERFORMANCE NON CONFORMES AUX IFRS

La Société utilise trois mesures de performance financière non conformes aux IFRS dans son rapport de gestion et ses autres communications. Ces mesures non conformes aux IFRS n’ont pas de définition normalisée aux termes des IFRS et peuvent difficilement être comparées à des mesures portant un nom semblable présentées par d’autres sociétés. Les investisseurs doivent garder à l’esprit que ces mesures visent à développer, et non à remplacer, l’analyse des résultats financiers déterminés conformément aux IFRS. La direction a recours tant aux mesures conformes aux IFRS qu’aux mesures non conformes aux IFRS dans le cadre de la planification, de la surveillance et de l’évaluation de la performance de la Société. Les mesures de performance non conformes aux IFRS sont décrites comme suit :

1) Le BAIIA représente le bénéfice avant intérêts et financement, impôts sur les bénéfices et amortissement. Les ajustements au BAIIA concernent des éléments qui ne reflètent pas nécessairement la performance opérationnelle sous-jacente de la Société. Comme il n’y a pas de méthode généralement acceptée de calcul du BAIIA, cette mesure n’est pas nécessairement comparable à des mesures de même nom présentées par d’autres émetteurs. Le BAIIA ajusté fournit de l’information utile et complémentaire, permettant notamment d’évaluer la rentabilité et la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie des activités d’exploitation. Le tableau suivant présente un rapprochement entre le BAIIA ajusté et la perte :



(Tous les montants sont en milliers de dollars canadiens.)

Période de trois mois se terminant le 30 juin 2023 2022 Résultat net 496 29 Amortissement des immobilisations corporelles 255 248 Amortissement des immobilisations incorporelles 191 230 Charges financières 167 106 Impôts sur le résultat (recouvrement) — 7 Paiements fondés sur des actions 16 123 Perte (gain) de change 132 (138) BAIIA ajusté 1 257 605



2) Le bénéfice brut excluant l’amortissement et la marge bénéficiaire brute excluant l’amortissement permettent d’évaluer la capacité de la Société à générer de la trésorerie par la vente de ses produits en considérant le coût des produits, mais en excluant le principal élément non monétaire, soit l’amortissement (voir le tableau expliquant le rapprochement à la section 5.2 du rapport de gestion de l’entreprise en date du 10 août 2023).



À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement réalistes, immersives et haptiques en fournissant une rétroaction à l’ensemble du corps et en stimulant l’imagination par les effets de mouvements, de vibration et de texture. L’haptique permet essentiellement de ressentir des sensations qui seraient perçues si le corps interagissait directement avec des objets physiques. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d’applications de réalité virtuelle, d’expérience métavers, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d’une façon inédite. La société Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, et à Beijing, en Chine. Visitez D-BOX.com.

MISE EN GARDE QUANT AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements figurant dans ce communiqué de presse pourraient constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des énoncés au sujet de la Société, de ses projets, ses activités, ses objectifs, ses opérations, sa stratégie, ses perspectives commerciales, ses résultats financiers et de sa situation financière ou des hypothèses sous-jacentes à ceux-ci. Dans le présent rapport de gestion, les expressions telles que « pouvoir », « probable », « croire », « prévoir », « s’attendre », « avoir l’intention », « planifier », « estimer » et des expressions similaires, leur mode conditionnel ou futur, et leur forme négative, servent à désigner des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie d’un rendement ou de résultats futurs et n’indiquent pas nécessairement avec précision si ce rendement futur se matérialisera ni comment ou à quel moment il pourra se matérialiser. Du fait même de sa nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes et sont fondés sur plusieurs hypothèses qui donnent lieu à la possibilité que les résultats réels puissent différer sensiblement des attentes de la Société exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. Aucune garantie ne peut être donnée que les événements prévus par les énoncés prospectifs se produiront, y compris, mais sans s’y limiter, ses projets, ses activités, ses objectifs, ses opérations, sa stratégie, ses perspectives commerciales, ses résultats financiers et sa situation.

Les énoncés prospectifs sont présentés dans ce communiqué de presse en vue de donner des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres parties de mieux comprendre le contexte dans lequel la Société exerce ses activités. Toutefois, les lecteurs sont mis en garde du fait que ces énoncés prospectifs peuvent ne pas convenir à d’autres fins.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements alors disponibles et/ou sur les croyances de bonne foi de la direction à l’égard d’événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société.

Les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de la Société exprimées ou sous-entendues dans les énoncés prospectifs comprennent notamment, mais sans s’y limiter : dépendance à l’égard des fournisseurs ; concentration des clients ; endettement ; besoins futurs en capitaux ; accès au contenu ; crises sanitaires mondiales ; performance du contenu ; réseau de distribution, alliances stratégiques ; concurrence ; conditions politiques, sociales et économiques ; normalisation de la technologie ; taux de change du dollar canadien par rapport au dollar américain ; garantie, rappels et poursuites ; propriété intellectuelle ; gestion et sécurité de l’information ; risque de crédit ; risque d’atteinte à la réputation par l’intermédiaire des médias sociaux ; dépendance à l’égard du personnel clé et relations de travail. Ces éléments et d’autres facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans les énoncés prospectifs sont décrits à la section intitulée « Facteurs de risque » dans la notice annuelle pour l’exercice clos le 31 mars 2023, dont une copie est disponible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

Sauf si les lois canadiennes en valeurs mobilières l’exigent, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif contenu dans ce rapport de gestion pour tenir compte de renseignements nouveaux, d’événements ou de circonstances subséquents ou pour toute autre raison.

La Société met en garde les lecteurs que les risques énumérés ci-dessus ne sont pas les seuls susceptibles de la toucher. D’autres risques et incertitudes, pour l’instant non connus de la Société ou que celle-ci juge négligeables, pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats d’exploitation.

