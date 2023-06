Technologies D-BOX célèbre son 25e anniversaire

La technologie haptique innovante de D-BOX continue de révolutionner le divertissement

MONTRÉAL, 20 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), chef de file mondial des expériences de divertissement haptiques et immersives, est fière de célébrer son 25e anniversaire. En juin 1998, D-BOX a commencé à révolutionner l’industrie du divertissement en lançant sa technologie immersive haptique unique. Aujourd’hui, cette technologie améliore la façon dont les gens vivent les films, la réalité virtuelle, les jeux vidéo, la simulation de course, les attractions, la simulation et la formation, et bien d’autres choses encore.



« Atteindre 25 ans d’histoire pour une organisation, témoigne du travail acharné et du dévouement de tous nos employés, ainsi que du soutien continu de nos partenaires et clients », a déclaré Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de Technologies D-BOX. « Depuis un quart de siècle, D-BOX repousse les limites pour offrir des expériences inoubliables. Notre technologie innovante unique a apporté un nouveau niveau de réalisme, d’immersion et d’engouement dans le monde du divertissement. Elle captive des publics de tous âges dans le monde entier. Nous sommes honorés d’avoir eu l’occasion de travailler avec certaines des entreprises les plus renommées de l’industrie du divertissement et nous nous réjouissons à la perspective de continuer à redéfinir l’avenir du divertissement. »

D-BOX a conçu sa technologie haptique unique au fil des ans à partir d’une combinaison de logiciels et d’algorithmes utilisés pour activer le matériel. En synchronisant précisément le mouvement, la texture et les vibrations avec le contenu, D-BOX crée une expérience immersive et réaliste inégalée qui ajoute une nouvelle dimension au divertissement. Des mouvements les plus subtils à l’action qui fait monter l’adrénaline, la technologie de D-BOX vous permet de ressentir et de vivre le contenu d’une manière inimaginable auparavant.

D-BOX a parcouru un long chemin depuis 1998. Voici quelques chiffres qui donnent un aperçu de la situation actuelle de la Société :

Présente et active dans 45 pays

836 écrans de cinéma

Plus de 700 millions de dollars de ventes de billets de cinémas au box-office

2 600 films, séries télévisées encodés et jeux vidéo encodés

150 partenaires manufacturiers, revendeurs et distributeurs

159 brevets délivrés ou en cours de délivrance

Depuis sa création, D-BOX a établi de solides partenariats avec les principaux créateurs de contenu mondiaux, des studios de cinéma et de jeux renommés, des revendeurs et des distributeurs mondiaux, sans oublier les opérateurs de cinéma en salle de l’industrie du divertissement. La technologie de mouvement de D-BOX a été intégrée à plus de 830 écrans dans le monde, y compris dans les principales chaînes de cinéma sur les cinq continents, dans des outils de simulation et de formation et dans des parcs d’attractions. Son influence dans le domaine de l’haptique ne cesse de croître, et D-BOX reste à la pointe de l’innovation et de la créativité.

Dans le cadre des célébrations de cet anniversaire, D-BOX organisera une série d’événements spéciaux, de promotions et d’expériences exclusives pour ses clients et ses adeptes. Ces événements présenteront l’évolution de la technologie de D-BOX au cours des 25 dernières années et offriront un aperçu de l’avenir prometteur du divertissement immersif.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX crée et redéfinit des expériences commerciales et de divertissement réalistes et immersives en faisant bouger tout le corps et en stimulant l’imagination par les effets du mouvement, des vibrations et des textures. D-BOX a collaboré avec certaines des meilleures entreprises au monde pour offrir de nouveaux moyens de raconter des histoires de façon plus captivante. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d’applications de réalité virtuelle, d’expérience métavers, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d’une façon inédite. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, et à Beijing, en Chine. Consultez D-BOX.com.

