Technologies D-BOX dépose de nouveau les états financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2021 et le rapport de gestion

LONGUEUIL, Québec, 25 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX Inc. (TSX : DBO, la « Société »), un leader mondial des expériences de divertissement haptiques et immersives, annonce qu'elle déposera de nouveau ses états financiers intermédiaires résumés consolidés non audités pour les périodes de trois et six mois terminées le 30 septembre 2020 (les « états financiers du T2 2021 »), étant donné qu’ils sont en cours de modification pour refléter certains ajustements résultant d’un renversement d'une provision en frais de restructuration de 414 000 $ précédemment prise mais qui n’est plus requise. Les états financiers du T2 2021 ont fait l’objet d’un examen intermédiaire par les auditeurs de la Société. L'impact de l'amendement susmentionné aux états financiers du T2 2021 est le suivant:

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES DE LA PERTE NETTE ET DU RÉSULTAT GLOBAL NON AUDITÉS

Tel

qu’amendé Tel que

rapporté

antérieurement Tel

qu’amendé Tel que

rapporté

antérieurement Pour les trimestres et les périodes clos les 30 septembre

[en milliers de dollars canadiens, sauf pour les montants relatifs aux actions et aux données par action] Deuxième

Trimestre

2020

$ Deuxième

Trimestre

2020

$ Six Mois

2020

$ Six Mois

2020

$ Autres charges Vente et marketing 489 903 1 075 1 489 Total autres charges 1 314 1 728 3 094 3 508 Perte avant charges financières et impôts sur le résultat (443) (857) (1 316) (1 730) Perte avant impôts sur le résultat (541) (955) (1 507) (1 921) Perte nette (540) (954) (1 506) (1 920) Résultat global (494) (908) (1 291) (1 705) Perte nette de base et diluée par action (0,003) (0,005) (0,009) (0,010)

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES NON AUDITÉS

Pour les périodes de six mois closes les 30 septembre 2020

[en milliers de dollars canadiens) Tel

qu’amendé

$ Tel que

rapporté

antérieurement

$ Tel

qu’amendé

$ Tel que

rapporté

antérieurement

$ Perte nette (1 506) (1 920) (1 506) (1 920) Résultat global (1 506) (1 920) (1 291) (1 705) Solde au 30 septembre 2020 (51 477) (51 891) 13 136 12 722

BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS

Tel qu’amendé Tel que rapporté

antérieurement Au

[en milliers de dollars canadiens] 30 septembre 2020

$ 30 septembre 2020

$ Passifs courants Fournisseurs et charges à payer 2 984 3 398 Total du passifs courants 7 527 7 941 Total du passifs 10 213 10 627 Capitaux propres Déficit (51 477) (51 891) Total des capitaux propres 13 136 12 722

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES DES FLUX DE TRÉSORERIE NON AUDITÉS

Tel qu’amendé Tel que rapporté

antérieurement Pour les périodes de six mois clos les 30 septembre

[en milliers de dollars canadiens] 2020

$ 2020

$ Activités d’exploitation Perte nette (1 506) (1 920) Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant variation des éléments du fonds de roulement (1 893) (2 307) Variation des éléments du fonds de roulement : Fournisseurs et charges à payer (1 488) (1 074) Total des variations des éléments du fonds de roulement 2 137 2 551

La Société déposera également de nouveau son rapport de gestion amendé (« rapport de gestion ») pour la période terminée le 30 septembre 2020.

Veuillez consulter les états financiers du T2 2021 et le rapport de gestion qui seront déposés de nouveau sur le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et disponibles pour examen.

Tous les montants dans ce communiqué de presse sont en dollars canadiens.

