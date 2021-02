Technologies D-BOX et SIMTAG réinventent l'expérience de course automobile virtuelle sur simulateur

Un nouveau système de pédales intégrant la technologie haptique

MONTRÉAL, 12 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX Inc. (« D-BOX » ou « l’entreprise ») (TSX : DBO), un leader mondial des expériences de divertissement haptiques et immersives, a conclu une entente avec SIMTAG BV, un innovateur dans la conception et production de simulateurs et d'accessoires de course automobile virtuelle, conformément à laquelle, D-BOX fournira à SIMTAG des composants haptiques à intégrer dans la nouvelle pédale de frein active de SIMTAG intégrant la technologie haptique sous licence de la FIA. La valeur des composants haptiques vendues par D-BOX en vertu de cette entente, est d'environ 1,17 million de dollars CDN (918 000 dollars US), sur la prochaine année. Cette innovation, utilisant une technologie éprouvée, confirme le savoir-faire et l’avancée technologique de D-BOX dans l’industrie du divertissement à domicile.

Ce nouveau type de pédale de frein améliorera grandement l’expérience de course, en lui conférant un réalisme amélioré qui sera transmis par les mouvements de rétroaction et de vibrations subtiles à la pédale. En jumelant un système de pédales à un siège haptique, on met ainsi à contribution tout le corps pour créer un sentiment d’immersion dans n’importe quel simulateur de course automobile.

« Dans le Sim Racing, tous les paramètres sont utilisés pour obtenir une impression réaliste. La suspension, l'alignement, l'usure des pneus et même la température des pneus sont simulés. Jusqu'à présent, l'usure des freins ou la température avaient rarement une influence sur un simulateur. Avec la technologie D-BOX, nous pouvons maintenant simuler l'usure par rupture avec la sensation ABS. Cela améliorera les systèmes de freinage des simulateurs à un tout autre niveau, a déclaré János Zsinor, copropriétaire et directeur des ventes chez SIMTAG. »

« Cette percée technologique démontre une fois de plus la reconnaissance de nos pairs, lorsque vient le temps d’innover, de notre grande expertise de la technologie haptique, a déclaré Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. Ce nouveau pédalier offre de nouvelles opportunités de marché autant chez SIMTAG que chez D-BOX. »

Le marché mondial des simulateurs de jeux devrait croitre rapidement au cours des prochaines années. L'expérience de jeu supérieure, l'amélioration des performances et l'émergence du jeu comme l'un des principaux moyens de divertissement à domicile sont les principaux facteurs animant la croissance du marché des simulateurs de jeu.

Ce souci d’innovation est au cœur de la stratégie et de l’engagement de D-BOX à l’égard du monde du divertissement à domicile.

À PROPOS DE SIMTAG

SIMTAG est surtout connu pour construire ses propres ensembles de pédales hydrauliques haut de gamme pour simulateurs. SIMTAG utilise ses propres matériaux aux côtés de véritables pièces de course afin de donner au pilote la même sensation qu'une voiture de course. SIMTAG développe son propre châssis et construit une gamme complète de simulateurs personnalisés. Le site de production est situé à Zolder et possède une salle d'exposition au sein du Circuit Zolder.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement réalistes et immersives en faisant bouger tout le corps et en stimulant l’imagination par le mouvement. D-BOX a collaboré avec certaines des meilleures entreprises au monde pour offrir de nouveaux moyens de raconter des histoires de façon plus captivante. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, d’applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d’une façon inédite. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, et à Beijing, en Chine. Consultez le site Web D-BOX.com.

MISE EN GARDE QUANT AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des énoncés au sujet de la Société, de ses projets, ses activités, ses objectifs, ses opérations, sa stratégie, ses résultats financiers et de sa situation ou des hypothèses sous-jacentes à ceux-ci. Dans présent communiqué de presse, les expressions telles que « pouvoir », « probable », « croire », « prévoir », « s’attendre », « avoir l’intention », « planifier », « estimer » et des expressions similaires, leur mode conditionnel ou futur, et leur forme négative, concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques sont destinés à identifier des informations prospectives et sont basés sur les croyances ou hypothèses actuelles de la Société quant au résultat et à la survenance de ces événements futurs. Les résultats futurs réels peuvent différer de façon importante. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie d’un rendement ou de résultats futurs et n’indiquent pas nécessairement avec précision si ce rendement futur se matérialisera ni comment ou à quel moment il pourra se matérialiser. Aucune assurance ne peut être donnée à l’effet que des événements prévus par les informations prospectives surviendront ou se produiront et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux informations prospectives. Diverses hypothèses ou facteurs sont généralement appliqués pour tirer des conclusions ou faire les prévisions ou les projections présentées dans les informations prospectives. Ces hypothèses et facteurs sont fondés sur les informations actuellement disponibles à la Société et/ou sur les croyances de bonne foi de la direction à l’égard d’événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d’autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société.

La Société considère que les hypothèses sur lesquelles ces énoncés prospectifs sont fondés sont raisonnables, mais avertit le lecteur que ces hypothèses concernant des événements futurs, dont plusieurs sont hors de son contrôle, pourraient ultimement se révéler incorrectes puisqu'elles sont soumises à des risques et incertitudes qui affectent la Société. Pour de plus amples renseignements sur ces risques et d’autres facteurs, consultez la section "Facteurs de risque" de la notice annuelle de la Société pour l’exercice terminé le 31 mars 2020, déposée sur le profil de la société sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si requis par les lois sur les valeurs mobilières.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER :