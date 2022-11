D'Ieteren : Carlos Brito succède à Gary Lubner au poste de CEO de Belron

16 nov 2022 - Belron

Il rejoindra la société en janvier et prendra ses fonctions de CEO en mars 2023 après une période de transition. Gary Lubner, CEO de Belron depuis 2000, restera membre du Conseil d'administration de Belron Group après la transition.

Carlos Brito est l'un des hommes d'affaires les plus réputés au monde. Il a acquis une expérience considérable, en particulier en tant que dirigeant d'AB Inbev, une entreprise mondiale employant plus de 164.000 personnes. Son palmarès est impressionnant tant en matière de création de valeur pour les parties prenantes qu'en terme de développement des talents. Sous sa direction, AB Inbev est passé du statut d'acteur régional à la plus grande entreprise brassicole au monde, faisant d'elle l'une des principales sociétés de biens de consommation à l'échelle internationale, et l'une des plus rentables. Focalisé sur l'exécution et attentif aux personnes, Carlos Brito correspond parfaitement à la culture de Belron. Il possède toutes les compétences requises pour diriger la société dans sa prochaine étape de développement durable et responsable.

Depuis l'arrivée de Gary Lubner au poste de CEO en 2000, Belron a connu une croissance constante par le biais d'une expansion géographique, de gains de parts de marché et à d'acquisitions créatrices de valeur, mais aussi grâce à des investissements dans les nouvelles technologies et l'innovation. L'entreprise est devenue un leader mondial de la réparation, du remplacement et du recalibrage de vitrage de véhicules, s'assurant ainsi un avenir prometteur.

Nicolas D'Ieteren, Président de D'Ieteren Group et de Belron, a commenté : « Je suis très heureux d'accueillir Carlos Brito au sein de Belron. C'est l'un des plus grands chefs d'entreprise de sa génération et sa nomination reflète le travail exceptionnel que Gary Lubner et son équipe ont accompli pour faire croître Belron au cours des 22 dernières années. Son arrivée montre l'énergie et l'enthousiasme que nous ressentons tous face aux opportunités qui se présentent pour l'avenir du Groupe. Nous ne doutons pas que Carlos Brito est le leader qu'il nous faut aujourd'hui pour continuer à tirer parti de notre formidable succès et écrire le prochain chapitre de Belron. »

« À titre personnel et au nom du Conseil d'Administration, je tiens à remercier Gary pour son immense contribution au succès du développement de la société dans son rôle de CEO. Nous nous félicitons également que Gary reste membre du Conseil d'Administration de Belron et nous sommes heureux de pouvoir profiter de sa grande expérience au sein de l'entreprise. Cher Gary, bravo et merci. »

Gary Lubner, actuel CEO de Belron, a ajouté : « Je me réjouis de transmettre la direction de cette entreprise exceptionnelle à Carlos Brito. Fort de son expérience inégalée en matière de développement d'entreprises et de direction des équipes, c'est le CEO idéal pour faire progresser Belron. Le recrutement de l'un des chefs d'entreprise les plus talentueux au monde pour diriger Belron dans sa prochaine phase de développement témoigne de la qualité de nos activités, de nos marques, de nos collaborateurs et de nos investisseurs. »

« Son intérêt profond pour tous les aspects de notre entreprise est remarquable. Je sais qu'il considère notre culture et la valeurs qui la sous-tendent comme des priorités pour le développement des activités. Au nom de mes 30.000 collègues partout dans le monde, je tiens à lui offrir un accueil chaleureux dans l'entreprise. »

Carlos Brito a déclaré : « Belron est une entreprise unique qui se trouve à un stade clé de son développement et présente un trajet de croissance à la fois clair et durable. C'est exactement l'opportunité que j'attendais. Je me réjouis de me familiariser avec l'entreprise et de rencontrer mes nouveaux collègues. »

Fondé en 1805, D'Ieteren Group vise, à travers plusieurs générations familiales, la croissance et la création de valeur en poursuivant une stratégie à long terme pour ses activités et en soutenant leur développement en tant que leader de leur secteur et géographies. Le groupe possède actuellement les entreprises suivantes :

Belron (50,01%) a un objectif clair : « faire la différence en s'impliquant avec un soin réel dans la résolution des problèmes des clients ». Leader mondial dans le domaine de la réparation et du remplacement de vitrage de véhicules, Belron mène ses activités dans 37 pays par l'intermédiaire d'entreprises détenues à 100% et de franchises, avec des marques numéro un sur le marché - notamment Carglass®, Safelite® et Autoglass®. De plus, l'entreprise gère les demandes d'indemnisation concernant les vitres de véhicules et autres pour le compte des clients des assureurs. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement €4.647m et €815m en FY-21.

D'Ieteren Automotive (100%) distribue en Belgique les véhicules de marques Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Cupra, Rimac et Porsche. Il détient une part de marché de plus de 23% et compte 1,2 million de véhicules en circulation. Son modèle économique est actuellement en train d'évoluer pour « offrir des solutions de mobilité plus fluides, plus accessibles et plus durables afin d'améliorer la vie des citoyens au quotidien ». Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement €3.239m et €103m en FY-21.

PHE (91%) est un leader dans la distribution indépendante de pièces détachées pour véhicules en Europe de l'ouest, présent en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Italie et en Espagne. Sa mission est de « promouvoir une mobilité abordable et durable ». La société a généré un chiffre d'affaires de €2,0md et en EBITDA de €246m en FY-21.

TVH (40%) est un distributeur mondial indépendant de premier plan de pièces détachées pour les équipements de manutention, de construction et industriels, et agricoles. Il est présent dans 26 pays dans le monde. Il dispose d'un modèle opérationnel unique et a pour objectif clair de « permettre aux clients de continuer à se développer ».

Moleskine (100%) est une marque aspirationnelle qui développe et vend des objets iconiques tels que le légendaire carnet Moleskine et des accessoires d'écriture, de voyage et de lecture, à travers une plateforme multicanal internationale. Elle a pour ambition de « laisser libre cours au génie humain au travers de réalisations manuelles sur papier pour laisser s'exprimer la créativité et les connaissances de chaque individu et du monde entier ». Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement €122m et €12m en FY-21.

D'Ieteren Immo (100%) gère les intérêts immobiliers de D'Ieteren Group en Belgique. Elle possède et gère 37 sites qui ont généré €21,7m de revenus locatifs nets en FY-21. Elle est également chargée de projets d'investissement et étudie la possibilité de rénover certains sites.

Francis Deprez, Chief Executive Officer

Arnaud Laviolette, Chief Financial Officer

Stéphanie Voisin, Investor Relations - Tel: + 32 (0)2 536.54.39

Anne-Catherine Zoller, Head of Corporate Communication - Tel: +32 (0)2 536.55.65

E-mail: financial.communication@dieterengroup.com - Website: www.dieterengroup.com