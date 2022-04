D'Ieteren : D'Ieteren Group organise une journée des investisseurs et présente un trading update pour le T1-22

28 avr 2022 - Groupe

D'Ieteren Group organise aujourd'hui sa Journée des investisseurs 2022 à Bruxelles, à partir de 8h30 CET.

Les équipes de direction des entreprises du portefeuille aborderont les évolutions de leurs marchés respectifs et donneront leurs orientations stratégiques et leurs ambitions financières et non financières à l'horizon 2025.

L'équipe de direction de D'Ieteren Group présentera également les perspectives, la stratégie et la politique d'allocation du capital du Groupe.

Les présentations seront diffusées en direct sur le Web via ce lien et les rediffusions seront disponibles peu après l'événement. Les diapositives de la présentation sont dès à présent disponibles sur le site www.dieterengroup.com.

Les ambitions 2025 en quelques mots

Toutes les entreprises du portefeuille ont de fortes ambitions pour les années à venir en vertu des tendances positives observées et de la place de leader qu'elles occupent dans leurs secteurs respectifs.

D'Ieteren Automotive a pour ambition d'augmenter ses ventes de plus de 10% TCAC sur la période 2021-25. Cette croissance devrait résulter de l'augmentation des volumes, des prix, d'une évolution favorable du mix et d'une accélération des services de nouvelle mobilité. La marge d'exploitation ajustée 1 devrait atteindre au minimum 4% d'ici 2025 (contre 3,2% en 2021) grâce aux moteurs du chiffre d'affaires et à la poursuite de la maîtrise des coûts. Tout cela, ainsi que l'accent mis sur la gestion du fonds de roulement, devrait permettre à D'Ieteren Automotive de générer minimum €165m de flux de trésorerie net 6 d'ici 2025.

Pour TVH, les ventes devraient augmenter de manière organique5 d'environ 8% TCAC entre 2021 et 2025, grâce au maintient d'une forte demande dans les régions/segments de marché existants et à des gains de parts de marché, tandis que la marge EBIT devrait se maintenir au-dessus de 14%. Ceci devrait permettre de générer un flux de trésorerie net6 supérieur à €170m d'ici 2025.

Au niveau du Groupe, en excluant la contribution de PHE (dont la clôture est attendue pour la fin du T3-22), ces ambitions devraient se traduire par plus de €950m pour le KPI du Groupe (PBT ajusté, part du Groupe) d'ici 2025.

L'importante génération de flux de trésorerie net ajusté6 des sociétés du portefeuille, proche de €2bn cumulés jusqu'en 2025 (part du Groupe), devrait assurer une remontée importante de dividendes à D'Ieteren Group et lui permettre de poursuivre ses ambitions stratégiques, à savoir :

Soutenir les entreprises du portefeuille actuel dans une perspective à long terme

Investir dans plusieurs piliers de croissance supplémentaires

Rémunérer les actionnaires.

Sur le plan ESG, le groupe D'Ieteren a le plaisir d'annoncer qu'il s'est engagé envers la Science Based Target initiative (SBTi), avec pour objectif que 100% de son portefeuille actuel soit couvert par un SBT validé d'ici fin 2025.

Francis Deprez, CEO de D'Ieteren Group, déclare : « Nos sociétés ont fait preuve et ont développé une forte résilience au cours des turbulences traversées ces dernières années et devraient continuer à se surpasser dans les années à venir, notamment en se fixant des objectifs financiers et non financiers ambitieux pour 2025. Au niveau du Groupe, nous continuons à les soutenir dans leur développement et à poursuivre notre stratégie d'investissement, comme nous avons fait dernièrement avec les acquisitions de TVH, présent aujourd'hui, et de PHE, pour lequel la transaction devrait être conclue au troisième trimestre. Nous envisageons les années à venir avec confiance et détermination, et nous pensons que le positionnement de leader de nos sociétes combiné avec leur solide approche client est clé afin de faire face à toute incertitute future. »

D'Ieteren Group confirme les perspectives pour FY-22 communiquées au début d'année et fait le point sur les principales évolutions des ventes au cours du T1-22.

Profil du groupe D'Ieteren

Fondé en 1805, D'Ieteren Group vise, à travers plusieurs générations familiales, la croissance et la création de valeur en poursuivant une stratégie à long terme pour ses activités et en soutenant leur développement en tant que leader de leur secteur et géographies. Le groupe possède actuellement les entreprises suivantes :

Belron (50,01% des droits économiques sur une base entièrement diluée) a un objectif clair : « faire la différence en s'impliquant avec un soin réel dans la résolution des problèmes des clients ». Leader mondial dans le domaine de la réparation et du remplacement de vitrage de véhicules, Belron mène ses activités dans 40 pays par l'intermédiaire d'entreprises détenues à 100% et de franchises, avec des marques numéro un sur le marché - notamment Carglass®, Safelite® et Autoglass®. De plus, l'entreprise gère les demandes d'indemnisation concernant les vitres de véhicules et autres pour le compte des clients des assurances. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement €4.647m et €815m en FY-21.

D'Ieteren Automotive (détenue à 100%) distribue en Belgique les véhicules de marques Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Cupra, Rimac et Porsche. Il détient une part de marché de plus de 23% et compte 1,2 million de véhicules en circulation. Son modèle économique est actuellement en train d'évoluer pour « offrir des solutions de mobilité plus fluides, plus accessibles et plus durables afin d'améliorer la vie des citoyens au quotidien ». Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement €3.239m et €103m en FY-21.

TVH Parts (détenue à 40%) est un distributeur mondial indépendant de premier plan de pièces détachées pour les équipements de manutention, de construction et industriels, et agricoles. Il est présent dans 26 pays dans le monde. Il dispose d'un modèle opérationnel unique et a pour objectif clair de « permettre aux clients de continuer à se développer ».

Moleskine (détenue à 100%) est une marque aspirationnelle invitant à l'exploration et l'expression d'un style de vie, qui regroupe toute une famille d'objets iconiques tels que le légendaire carnet Moleskine et des accessoires d'écriture, de voyage et de lecture, à travers une plateforme multicanal internationale. Elle a pour ambition de « laisser libre cours au génie humain au travers de réalisations manuelles sur papier pour laisser s'exprimer la créativité et les connaissances de chaque individu et du monde entier ». Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement €122m et €12m en FY-21.

D'Ieteren Immo (détenue à 100%) gère les intérêts immobiliers de D'Ieteren Group en Belgique. Elle possède et gère 37 sites qui ont généré €21,7m de revenus locatifs nets en FY-21. Elle est également chargée de projets d'investissement et étudie la possibilité de rénover certains sites.

