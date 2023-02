D'Ieteren : Denis Van Weynbergh et D'Ieteren Group font route ensemble vers le Vendée Globe 2024

28 fév 2023 - Groupe

Navigateur belge passionné et expérimenté, Denis Van Weynbergh s'est lancé dans l'aventure de la course au large il y a plus de vingt ans, et a déjà à son actif plusieurs courses prestigieuses dont la célèbre Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre ou encore la Rolex Fastnet Race.



Son prochain défi : le mythique Vendée Globe, une course autour du monde en solitaire sans escale et sans assistance, au départ et à destination du port français des Sables d'Olonne. Considérée comme la course la plus difficile au monde, aucun navigateur belge à ce jour n'est parvenu à la terminer.

Ayant trouvé un partenaire solide en D'Ieteren Group, il lui faudra à présent participer à l'ensemble des courses IMOCA pour assurer sa qualification et être au départ du Vendée Globe 2024. Un programme riche avec quatre transats et une multitude de courses annexes tout au long des deux prochaines saisons.

Denis Van Weynbergh : « Mon équipe et moi-même sommes particulièrement heureux et honorés, qu'un groupe familial belge et d'envergure internationale devienne notre partenaire principal. Un projet Vendée Globe c'est d'abord un projet d'entreprise. Pour réussir à figurer sur la ligne de départ, il faut construire un modèle qui soit pérenne à terre. D'Ieteren Group nous apporte une viabilité financière qui nous procure la sérénité et la confiance requises pour réaliser cette ambition. »

Conquis à la fois par le projet et par la personne qui le porte, le Groupe D'Ieteren trouve dans ce partenariat une opportunité de faire rayonner les valeurs qui lui sont chères.

Nicolas D'Ieteren, Président de D'Ieteren Group : « Nous avons été impressionnés et convaincus par les qualités humaines et professionnelles de Denis. Son courage, sa persévérance et son esprit entrepreneurial font écho aux valeurs de notre Groupe. Nous sommes fiers de pouvoir l'accompagner tout au long de cette aventure et nous nous réjouissons de partager ce projet enthousiasmant avec l'ensemble de nos collaborateurs. »

Le Groupe est par ailleurs sensible à l'engagement sociétal et environnemental de Denis Van Weynbergh. Le navigateur privilégie les circuits courts et réutilise tant que possible le matériel plutôt que de recourir à l'achat de nouvelles pièces. Une philosophie qui reflète l'un des axes majeurs de l'approche environnementale du Groupe et de ses sociétés, notamment PHE et TVH, toutes deux actives dans le secteur de la distribution et du reconditionnement de pièces détachées, ou encore Belron, maison mère de la société Carglass, qui privilégie la réparation des vitres à leur remplacement lorsque les conditions le permettent.

Ce principe d'économie circulaire, Denis Van Weynbergh l'applique dans chacun de ses choix, à commencer par celui de son bateau, un IMOCA 60 de 2013 ayant déjà concouru pour le Vendée Globe. Le bateau fait actuellement l'objet d'un upgrade pour en améliorer la fiabilité et la performance. Son nom de course deviendra « D'Ieteren Group » pour les deux ans à venir.

Le Groupe D'Ieteren associera en outre une démarche caritative à son action de sponsoring.

Profil du groupe D'Ieteren

Fondé en 1805, D'Ieteren Group vise, à travers plusieurs générations familiales, la croissance et la création de valeur en poursuivant une stratégie à long terme pour ses activités et en soutenant leur développement en tant que leader de leur secteur et géographies. Le groupe possède actuellement les entreprises suivantes :

Belron (50,01%) a un objectif clair : « faire la différence en s'impliquant avec un soin réel dans la résolution des problèmes des clients ». Leader mondial dans le domaine de la réparation et du remplacement de vitrage de véhicules, Belron mène ses activités dans 37 pays par l'intermédiaire d'entreprises détenues à 100% et de franchises, avec des marques numéro un sur le marché - notamment Carglass®, Safelite® et Autoglass®. De plus, l'entreprise gère les demandes d'indemnisation concernant les vitres de véhicules et autres pour le compte des clients des assureurs. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement €4.647m et €815m en FY-21.

D'Ieteren Automotive (100%) distribue en Belgique les véhicules de marques Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Cupra, Rimac et Porsche. Il détient une part de marché de plus de 23% et compte 1,2 million de véhicules en circulation. Son modèle économique est actuellement en train d'évoluer pour « offrir des solutions de mobilité plus fluides, plus accessibles et plus durables afin d'améliorer la vie des citoyens au quotidien ». Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement €3.239m et €103m en FY-21.

PHE (c.91%) est un leader dans la distribution indépendante de pièces détachées pour véhicules en Europe de l'ouest, présent en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Italie et en Espagne. Sa mission est de « promouvoir une mobilité abordable et durable ». La société a généré un chiffre d'affaires de €2,0md et en EBITDA de €246m en FY-21.

TVH (40%) est un distributeur mondial indépendant de premier plan de pièces détachées pour les équipements de manutention, de construction et industriels, et agricoles. Il est présent dans 26 pays dans le monde. Il dispose d'un modèle opérationnel unique et a pour objectif clair de « permettre aux clients de continuer à se développer ».

Moleskine (100%) est une marque aspirationnelle qui développe et vend des objets iconiques tels que le légendaire carnet Moleskine et des accessoires d'écriture, de voyage et de lecture, à travers une plateforme multicanal internationale. Elle a pour ambition de « laisser libre cours au génie humain au travers de réalisations manuelles sur papier pour laisser s'exprimer la créativité et les connaissances de chaque individu et du monde entier ». Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement €122m et €12m en FY-21.

D'Ieteren Immo (100%) gère les intérêts immobiliers de D'Ieteren Group en Belgique avec pour objectif de créer des espaces de vie et de travail durables, adaptés à l'évolution des personnes et de la Société. Elle possède et gère 37 sites qui ont généré €21,7m de revenus locatifs nets en FY-21. Elle est également chargée de projets d'investissement et étudie la possibilité de rénover certains sites.





