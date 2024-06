Les propositions sub 1.2 et 1.3 ne seront acceptées que si elles réunissent les trois quarts des voix et les propositions sub 2 et 3 ne seront acceptées que si elles réunissent la majorité des voix.

Sont présents ou représentés les actionnaires et les titulaires de parts bénéficiaires dont le nom, le prénom et l'adresse ou la forme juridique, la dénomination et le siège, ainsi que le nombre d'actions et de parts bénéficiaires que chacun d'eux possède, sont repris sur la liste de présences qui restera annexée au présent procès-verbal.

