Fondé en 1805, D'Ieteren Group vise, à travers plusieurs générations familiales, la croissance et la création de valeur en poursuivant une stratégie à long terme pour ses activités et en soutenant leur développement en tant que leader de leur secteur et ou dans leurs régions géographiques. Le groupe possède actuellement les activités suivantes : - Belron (entité mise en équivalence) a un objectif clair : « faire la différence en s'impliquant avec un soin réel dans la résolution des problèmes des clients ». Leader mondial dans le domaine de la réparation et du remplacement de vitrage de véhicules, Belron opère dans 40 pays par l'intermédiaire d'entreprises détenues à 100% et de franchises, avec des marques numéro un sur le marché - notamment Carglass®, Safelite® et Autoglass®. De plus, l'entreprise gère les demandes d'indemnisation concernant les vitres de véhicules et autres pour le compte des clients des assurances ; - D'Ieteren Automotive distribue en Belgique les véhicules de marques Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Rimac, Cupra et Porsche. Il détient une part de marché de plus de 23% et compte 1,2 million de véhicules en circulation. Son modèle économique est actuellement en train d'évoluer pour offrir des solutions de mobilité plus fluides, plus accessibles et plus durables afin d'améliorer la vie des citoyens au quotidien ; - TVH Parts (entité mise en équivalence) est un distributeur mondial indépendant de premier plan de pièces détachées pour les équipements de manutention, de construction, industriels et agricoles. La société opère dans 26 pays à travers le monde et dispose d'un modèle opérationnel unique et a pour objectif clair de « permettre aux clients de continuer à se développer » ; - Moleskine est une marque aspirationnelle invitant à l'exploration et l'expression d'un style de vie, qui développe et vend des carnets et des accessoires d'écriture, de voyage et de lecture, à travers une plateforme multicanal internationale. Elle a pour ambition de « laisser libre cours au génie humain au travers de réalisations manuelles sur papier pour laisser s'exprimer la créativité et les connaissances de chaque individu et du monde entier » ; - D'Ieteren Immo gère les intérêts immobiliers de D'Ieteren Group en Belgique. Elle possède et gère 37 biens immobiliers. Elle est également chargée de projets d'investissement et étudie la possibilité de rénover certains sites.