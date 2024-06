Conformément aux articles 8:4 et 8:6 de l'Arrêté Royal du 29 avril 2019 d'exécution du Code des Sociétés et des Associations, la société D'Ieteren Group annonce avoir acquis sur le marché régulé d'Euronext Bruxelles et / ou une MTF, et procédé à l'aliénation hors bourse (OTC), d'actions propres entre le 12 et le 18 juin 2024.

