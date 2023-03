Le distributeur de voitures D'Ieteren s'attend à une hausse de ses bénéfices en 2023

L'entreprise s'attend à un bénéfice ajusté avant impôts, part du groupe, d'environ 900 millions d'euros (950 millions de dollars) pour l'ensemble de l'année, contre 733,4 millions en 2022 et 486 millions en 2021.

"Même si nous avons eu quelques problèmes de capacité, nous avons été en mesure de générer une croissance significative des volumes", a déclaré Arnaud Laviolette, directeur financier du groupe, aux analystes lors d'une conférence de presse.

Les pénuries de microprocesseurs exacerbées par le COVID-19 en Chine et la guerre en Ukraine ont pesé sur le secteur automobile en 2022, augmentant les coûts dans les chaînes d'approvisionnement serrées.

Mais les immatriculations de voitures en Europe se sont redressées depuis la seconde moitié de 2022, tandis que des constructeurs automobiles comme Volkswagen, client de D'Ieteren, et Stellantis ont fait part de perspectives optimistes pour 2023.

L'activité Belron de l'entreprise, qui répare et remplace les pare-brise des voitures, a produit une croissance totale des ventes de 20 % en 2022, aidée par des volumes plus élevés et un effet prix/mix favorable, malgré l'inflation et les problèmes de la chaîne d'approvisionnement, a déclaré D'Ieteren.

"Si nous devons encore augmenter les prix, nous le ferons", a ajouté M. Laviolette lors de la conférence téléphonique.

L'activité automobile de l'entreprise, qui distribue des marques comme Volkswagen, Audi et Skoda, a enregistré une hausse de 11,4 % de ses ventes, malgré une baisse de 2,0 % du marché des immatriculations de voitures neuves en Belgique.

"On s'attend à ce que le marché belge se remette progressivement des niveaux déprimés", a déclaré l'entreprise, en faisant référence aux ventes d'automobiles.

PHE, que D'Ieteren a acquis l'année dernière, a contribué à hauteur de 38,8 millions d'euros au bénéfice ajusté avant impôts en 2022.

Nous poursuivons notre stratégie d'acquisition " bolt-on ", a ajouté le directeur financier.

D'Ieteren a proposé un dividende ordinaire brut de 3,00 euros par action pour 2022, contre 2,10 euros en 2021.

(1$ = 0,9477 euros)