D.K. Enterprises Global Limited est un fabricant de matériaux d'emballage à base de papier, de rubans auto-adhésifs et de produits laminés. Elle fabrique divers matériaux d'emballage primaires et secondaires, notamment des rubans auto-adhésifs, tels que le polypropylène à orientation biaxiale (BOPP), des rubans de banderolage, de masquage et d'autres rubans spécialisés, des produits d'imagination par extrusion et d'autres produits laminés pour l'industrie du savon et l'industrie alimentaire, ainsi que des rouleaux et des boîtes en carton ondulé destinés à être vendus sur les marchés nationaux et étrangers. Ses produits comprennent des matériaux d'emballage à base de papier, notamment des rouleaux de carton ondulé imprimés, des boîtes en carton ondulé imprimées, des boîtes découpées imprimées et des manchons et cartons en carton duplex ; des rubans auto-adhésifs, notamment des rubans faciles à détacher, des rubans de savon, des rubans promotionnels, des rubans de rayonnage, des rubans BOPP transparents, des rubans BOPP imprimés et des rubans publicitaires ; et des produits laminés, notamment des produits laminés à sec, des produits laminés par extrusion, des produits enduits/sandwichs et des emballages de savon avec un revêtement thermofusible enregistré.

Secteur Emballages papier