D L S I : GROUPE DLSI - RAPPORT DE GESTION 2021

DLSI

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 5.082.980 euros

Siège social : Avenue Eric Bousch - Technopôle Sud - 57600 FORBACH

RCS SARREGUEMINES 389 486 754

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE

DU 17 JUIN 2022

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, des résultats de cette activité, des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice.

Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

Les membres du Directoire se sont réunis en date du 30 mars 2022 pour l'arrêté des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

RAPPORT DE GESTION DE LA SOCIETE D.L.S.I. SA ...................................... 4

A. Situation et activité de la Société au cours de l'exercice écoulé .............................................. 4 1. Activité de la Société ............................................................................................................... 4 2. Evolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société, notamment de sa situation d'endettement au regard du volume et de la complexité des affaires ................ 4 3. Activité en matière de recherche et développement ............................................................ 5 4. Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice ......................................... 5 5. Evolution prévisible de la situation de la Société et perspectives d'avenir .......................... 5 6. Principaux risques et incertitudes .......................................................................................... 6 7. Utilisation des instruments financiers .................................................................................... 6 8. Liste des succursales ............................................................................................................... 6 9. Information sur les délais de paiement ................................................................................. 6

B. Filiales et participations .............................................................................................................. 7 1. Prises de participation dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié du capital de cette société .............................................................................................. 7 2. Prises de contrôle dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République française ...................................................................................................................... 7 3. Cessions de participations ...................................................................................................... 7

C. Détention du capital social ......................................................................................................... 7 1. Identité des titulaires de participations significatives ........................................................... 7 2. Sociétés contrôlées ................................................................................................................. 8 3. Participation des salariés au capital ...................................................................................... 8 4. Rachat par la Société de ses propres actions ......................................................................... 9 5. Options de souscription ou d'achat d'actions et attributions gratuites d'actions ............... 9 D. Présentation des comptes et affectation du résultat ................................................................ 9 1. Mode de présentation des comptes annuels ......................................................................... 9 2. Exposé des résultats économiques et financiers .................................................................... 9 3. Affectation du résultat ......................................................................................................... 10

E. Rappel des dividendes distribués ............................................................................................. 10

F. Dépenses somptuaires et charges non déductibles fiscalement ............................................ 10

G. Situation des mandats des membres du Conseil de surveillance ........................................... 11

H. Opérations réalisées par les dirigeants ou les hauts responsables et leurs proches sur leurs

titres .................................................................................................................................................. 12

I.

Informations concernant les commissaires aux comptes ....................................................... 12

1. Contrôle des commissaires aux comptes ............................................................................. 12

2. Situation des mandats des commissaires aux comptes ...................................................... 12

II. RAPPORT DE GESTION DU GROUPE D.L.S.I . ............................................. 13

A.

Situation et activité du Groupe au cours de l'exercice écoulé ................................................ 13

1. Activité du Groupe ................................................................................................................ 13

2. Activités des filiales françaises ............................................................................................. 14

3. Filiales étrangères ................................................................................................................. 15

B. Evolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société, notamment

de sa situation d'endettement au regard du volume et de la complexité des affaires ................. 18

C. Evolution prévisible de la situation du Groupe et perspectives d'avenir ............................... 18

D. Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice .......................................... 18

E. Principaux risques et incertitudes ............................................................................................ 19

F. Utilisation des instruments financiers ..................................................................................... 19

G. Activité en matière de recherche et développement ............................................................. 19

RAPPORT DE GESTION DE LA SOCIETE D.L.S.I. SA

A.

Situation et activité de la Société au cours de l'exercice écoulé

1. Activité de la Société1

DLSI est un prestataire de services dont l'activité principale est la mise à disposition de personnel intérimaire ainsi que le recrutement de personnel pour nos clients.

L'exercice écoulé a été marqué par une demande vigoureuse contrariée chez certains clients par des difficultés d'approvisionnement en matières premières et impactée pour DLSI par des manques de disponibilités de personnels intérimaires résultant de la pandémie.

Les activités du secteur nucléaire (+27.1%) et même que celle de placement (+48%) ont connu une augmentation significative, confortant le choix du Groupe DLSI d'en faire un des axes stratégiques de développement.

Certaines agences principalement situées dans le sud de la France ont été fermées au cours de l'exercice (Fos-sur-Mer, Toulon, Cagnes sur Mer).

2. Evolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société, notamment de sa situation d'endettement au regard du volume et de la complexité des affaires2

Le chiffre d'affaires de l'exercice s'élève à 117.519.629 € contre 99.559.861 € au titre de l'exercice précédent.

Les produits d'exploitation s'élèvent à 120.370.053 € contre 102.126.760 € au titre de l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 115.151.498 € contre 100.001.831 € au titre de l'exercice précédent.

Parmi les charges, les frais de personnel y compris les charges sociales s'élèvent à 103.919.525 € contre 89.251.529 € au titre de l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice s'élève à 2.319.670 € contre 810.920 € au titre de l'exercice précédent.

Le capital social de la société s'élève à 5.082.980 € et les fonds propres à 46.995.504 €.

Les emprunts et les dettes auprès des établissements de crédit s'élèvent à 75.294 €.

1 Article L233-6 du Code de commerce

2 Article L225-100-1 1° du Code de commerce

A cet égard, il est précisé que la Société a souscrit un prêt garanti par l'Etat de 8 millions d'euros, qui a été remboursé dans sa totalité au mois de juillet 2021.

3. Activité en matière de recherche et développement3 Néant

4. Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice4

En France, l'épidémie de coronavirus COVID-19 donne lieu à de multiples mesures préventives (confinements, quarantaines, suspension des déplacements et événements professionnels…) pour en limiter la propagation. Les mesures actuelles et à venir, compte tenu du caractère évolutif de la situation, sont susceptibles d'avoir des conséquences significativement défavorables sur les revenus, la performance financière ainsi que les actifs et passifs de la société.

Toutefois, suite aux récentes modifications apportées par le Ministère du Travail au protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19 :

- L'obligation de recours au télétravail au minimum trois jours par semaine a été supprimée à compter du 2 février 2022

- L'application du protocole au sein des entreprises a été supprimé à compter du 14 mars 2023

Il est encore difficile d'évaluer l'impact global de la crise sanitaire sur l'année dans la mesure où celui-ci dépendra de la durée de l'épisode viral, des politiques de vaccinations et plus largement des politiques publiques à l'échelle nationale et internationale, et de la vitesse à laquelle la récente reprise d'activité se poursuivra.

Parmi les autres évènements survenus depuis la clôture de l'exercice social figure le déclenchement de la guerre en Ukraine le 24 février 2022, dont les répercussions économiques à l'échelle internationale et nationale sont pour l'heure indéterminées dans leur nature et étendue, mais certaines dans leur réalisation.

5. Evolution prévisible de la situation de la Société et perspectives d'avenir5

Le chiffre d'affaires prévisionnel pour l'exercice 2022 est estimé à environ 131 M €.

L'exercice 2022 devrait se solder par un résultat positif à hauteur de 3.8 M €.

Si l'impact économique et social de la crise sanitaire du Covid 19 semble s'estomper, le récent conflit armé déclenché en Ukraine laisse de nouveau présager une année de bouleversements et d'ajustements économiques et législatifs tant au niveau national qu'au niveau européen et international, dont les incidences ne peuvent être mesurés à ce stade.

Les objectifs prévisionnels seront le cas échéant revus en conséquence.