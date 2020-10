D L S I : Groupe DLSI - CA 3ème trimestre 2020

Le chiffre d'affaires France (62,4% des ventes consolidées) est réalisé par DLSI SA pour les secteurs de l'Industrie et du BTP et par sa filiale TERCIO pour le secteur tertiaire.

Le chiffre d'affaires à l'International se répartit entre la filiale Suisse PEMSA (32,4% des ventes consolidées), le Luxembourg (2,7%), l'Allemagne (2,3%), la Pologne.

Plus que jamais et dans ce contexte extrêmement difficile et inédit, le Groupe DLSI réussit à maintenir le cap grâce aux différentes stratégies mises en place en France et à l'International ainsi qu'à l'engagement de toutes ses équipes.

Une structure financière solide, une trésorerie renforcée avec un PGE de 8 M€ au second semestre, une organisation souple et adaptable avec un faible niveau de charges fixes, un modèle économique robuste et des équipes soudées font partie des atouts dont dispose DLSI pour faire face à la crise actuelle et reconstruire ses capacités de progression.

Prochain rendez-vous :

Publication du consolidé du chiffre d'affaires du 4 ème trimestre, le 17 février 2021 (après bourse)

À propos de DLSI :

Créé en 1992, DLSI Groupe fédère un réseau de plus de 70 agences positionnées sur l'ensemble du Grand Est de la France, de Dunkerque à Lyon en incluant Paris, le Nord-Ouest et la région Provence- Alpes Côte d'Azur. DLSI Groupe est aussi implanté au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse et en Pologne.

Présents dans tous les secteurs d'activité, nous proposons toutes les solutions d'emploi : CDI, CDD, Intérim.

Coté sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris depuis 2006, le Groupe a réalisé 232,2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019.

ISIN FR0010404368 - MNEMONIQUE : ALDLS

