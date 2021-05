D L S I : A suivre aujourd'hui

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe DLSI lors des trois premiers mois de l’exercice 2021 s’établit à 43,28 millions d'euros quasi-stable, par rapport à l'an dernier à la même époque (-0,1%). La société de ressources humaines observe de timides signes de reprise en France, mais que le marché de l’emploi reste fortement corrélé à la situation sanitaire, ce qui se traduit par une incertitude latente. L’international a subi une baisse de 3 % sur un an et représente désormais 35,9 % du chiffre d’affaires consolidé (+2 points). Les activités nucléaires sont, elles, en hausse de 34%.



Dans un contexte toujours incertain, le DLSI affirme rester confiant pour "renouer avec une progression durable du chiffre d'affaires 2021 à compter du second trimestre".