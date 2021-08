DLSI : doublement du CA au 2e trimestre

Dans un contexte international encore perturbé par la pandémie, DLSI revendique un doublement de son chiffre d'affaires sur le deuxième trimestre 2021 par rapport à la même période en 2020 (+102,3%), porté par la reprise de son activité sur l'ensemble du groupe.



Cette bonne orientation permet de porter le chiffre d'affaires à 93,9 millions d'euros au 30 juin 2021 et d'afficher une hausse de 37,4% par rapport au premier semestre 2020, traduisant ainsi la montée en puissance de la reprise.



Pour la seconde moitié de l'année 2021, le groupe de services en ressources humaines 'continue d'observer une demande soutenue de la part de ses clients et un carnet de commande en augmentation par rapport à l'an dernier'.



