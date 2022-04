DLSI: premier trimestre en repli

Le groupe DLSI a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 43,1 millions d'euros au premier trimestre 2022, contre 43,3 millions il y a un an. La société de recrutement explique qu'elle a su mobiliser les ressources pour faire face à la croissance de l’activité. Toutefois, le marché reste actuellement déséquilibré entre l’offre et la demande de travail, dit-elle. Les difficultés persistantes d’approvisionnement en matières premières associées à la hausse des prix de l’énergie renforcent cette situation en provoquant un manque de visibilité dans certains secteurs".



L'International enregistre une baisse de 2,4% et représente 35,2% du chiffre d'affaires. Cette baisse est essentiellement due à des restrictions sanitaires plus sévères au Luxembourg qui ont affecté plusieurs chantiers, alors que le chiffre d'affaires des activités en Suisse est en progression de 1,5%.



Dans un contexte économique et géopolitique toujours incertain, le groupe reste confiant pour renouer avec une progression du chiffre d'affaires 2022 à partir du second trimestre.